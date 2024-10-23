Garanti BBVA Kripto’dan, Ripple ve IBM ile işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Kripto, Ripple ve IBM markalarıyla işbirliği yaparak kripto varlık alım satım platformu için güvenli bir ortam oluşturuyor. Garanti BBVA Kripto, 2023'te gerçekleştirdiği başarılı pilot uygulamanın ardından, yüksek performans, güvenlik ve müşteri güveni standartlarını sunmaya devam etmek için teknoloji işbirliklerinden yararlanarak bu hizmeti tüm müşteri tabanına yayıyor.

Ripple Saklama ve IBM'in birleşik çözümü, platformun özel anahtarları, uygulamaları ve verileri korumak için uçtan uca güvenlikle kurumsal düzeyde anahtar yönetimi altyapısını güvenli bir şekilde oluşturmasını, yaygınlaştırmasını ve yönetmesini sağlıyor.

Bu çözümde yer alan gelişmiş güvenlik özellikleri arasında veri şifreleme, müşteri ortamlarının izolasyonu, en yüksek güvenlik sertifikasına sahip yerleşik donanım güvenlik modülleri, tehdit noktalarını ortadan kaldıran ve kötü niyetli aktörlerle ilişkili riskleri azaltmaya yardımcı olan çok yönlü bir yönetişim çerçevesi bulunuyor.

"Bu alanda büyümeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Kripto Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Korcan Abalı, kripto varlıklarını transfer edip saklamayı tercih eden müşterilerinin sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Abalı, "Müşterilerimizden dijital varlıklara yönelik olarak gördüğümüz talep ve artan ilgiden hareketle 2023'te Garanti BBVA Dijital Varlıklar şirketimizi kurduk ve Garanti BBVA Kripto olarak BTC, ETH, USDC, AVAX, CHZ, XRP, ARB ve SOL için hizmet sunuyoruz. Varlık çeşitliliğimizi artırarak ve hizmet altyapımızı daha da geliştirerek bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Ripple ve IBM ile yaptığımız işbirliği de bize sağlam yönetişim ve uyumluluk süreçleriyle güvenlik sağlayan kurumsal düzeyde bir saklama altyapısı sunuyor." ifadelerini kullandı.

IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna da dijital varlıkların her geçen gün arttığını ve düzenlemelere uygun olarak yüksek güvenlikli bir platformda yönetilmesi gerektiğini aktararak, "IBM'in IBM LinuxONE'daki altyapı yetenekleri, Garanti BBVA Kripto’ya sürdürülebilir bir ortamda yüksek düzeyde güvenlik standartları sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ripple Küresel Ortaklık ve Müşteri Başarısı Kıdemli Başkan Yardımcısı Aaron Sears ise Türkiye'nin hareketli kripto varlık piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak için Garanti BBVA Kripto ile iş ortaklığı yapmaktan heyecan duyduklarını aktararak, "Güvenli saklama, dijital varlıkların faydasının açığa çıkarılması ve dijital ekonomide yeni varlık sınıflarına yönelik artan talebin karşılanmasının temellerini oluşturuyor. Dijital varlık piyasasını güçlendirmek için dünya çapındaki müşterilerimizi güvenli ve regülasyonlarla uyumlu hizmetlerimizle desteklemeye kararlıyız." açıklamasını yaptı.