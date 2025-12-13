Garanti BBVA sürdürülebilirlikte küresel liderler arasına girdi

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak, çevresel etkilerimizi azaltmak ve müşterilerimizle birlikte dönüşümü mümkün kılmak için çalışan kapsamlı bir ekosistemin parçasıyız” dedi.

Garanti BBVA, CDP tarafından gerçekleştirilen 2025 değerlendirmesinde İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve finansal kurumlar için bu yıl ilk kez zorunlu hale getirilen Orman alanlarında “A” notu aldı.

Banka böylece, küresel ölçekte “Üç A” derecesine ulaşan az sayıdaki finans kurumundan biri oldu. İklim Değişikliği temasında 2009, Su Güvenliği’nde ise 2015’ten bu yana kapsamlı raporlama yapan banka, bu yıl ilk defa raporladığı Orman temasında da alana yüksek etkisi olan sektörlere verilen finansman tutarlarını paylaştı.

CDP’nin küresel metodolojisine göre “A Listesi”nde yer almak, kuruluşların bilim temelli hedefl er, şeff af veri paylaşımı, risk yönetimi, fırsat geliştirme kapasitesi ve doğa pozitif stratejiler alanında en yüksek uluslararası standartları karşıladığı anlamına geliyor Sürdürülebilirlik odaklı stratejisi kapsamında 2018-2029 dönemi için 3,5 trilyon liralık sürdürülebilir finansman hedefini açıklayan banka, Türkiye’de Ekvator Prensipleri’ne imza atan ilk banka olma özelliğini taşıyor.

Garanti BBVA ayrıca, deniz ekosistemlerinin korunmasına odaklanan Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvil ihracını gerçekleştirmesinin yanı sıra “Mavi Nefes” programını dört yıldır bilimsel ölçümleme esaslarıyla yürütüyor.

“Sürdürülebilir geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirlik alanında 19 yıldır çaba gösteren bir kurum olarak CDP’den üç ayrı temada A değerlendirmesi almanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Akten, sürdürülebilirlik alanında gösterdikleri faaliyetlerin uluslararası bir kurum tarafından liderlik seviyesinde değerlendirilmesinin doğru bir yolda olduklarına işaret ettiğini vurguladı. Yalnızca finansman sağlayan bir kurum olmadıklarını aktaran Akten, şunları kaydetti: “Düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak, çevresel etkilerimizi azaltmak ve müşterilerimizle birlikte dönüşümü mümkün kılmak için çalışan kapsamlı bir ekosistemin parçasıyız. Yenilenebilir enerji finansmanındaki güçlü konumumuz, sürdürülebilir finans hacmimiz, Net Sıfır Bankacılık Birliği taahhütlerimiz ve çevre projelerimiz kadar, son dönemde odağımıza aldığımız Mavi Finans da bu yönde çok önemli bir dönüşüm alanı. CDP’nin değerlendirmesi şeff afl ık, çevresel etki yönetimi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzdaki kararlılığın bir sonucu. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki gayretimizi daha da güçlendirerek, ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.