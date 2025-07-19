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Garanti BBVA ve QNB’den sonra İş Bankası ara zam kararını açıkladı!

Garanti BBVA ve QNB Türkiye’den sonra İş Bankası da çalışanlarına zam kararını açıkladı. Banka ile BASİSEN arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre yeni zam oranı belli oldu.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA ve QNB’den sonra İş Bankası ara zam kararını açıkladı!
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İş Bankası ile bankada örgütlü BASİSEN Sendikası arasındaki imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre çalışanların 2025 ikinci altı aylık zam oranları belli oldu.

1 Temmuz itibariyle geçerli olacak

Banka Dünyası’nın edindiği bilgiye göre İş Bankası çalışanlarına ortalama %21 zam yapma kararı aldı. Zam 01 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ocak ayında yüzde 20 zam yapılmıştı

Türkiye’nin en büyük özel bankası İş Bankası çalışanlarına 2025 ilk altı aylık dönemi için %20 maaş zammı yapmıştı.

Garanti BBVA ve QNB Türkiye de çalışanlarına ara zam yaptı. Önümüzdeki günlerde diğer bankalardan da ara zam kararının açıklanması bekleniyor. 

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