  3. Garanti BBVA’da üst düzey görev değişikliği
Garanti BBVA’da Finans ve Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Güler bankadan ayrılıyor. Aydın Güler'in görevini ise Kemal Atıl Özus devralacak.

Garanti BBVA yaptığı açıklama ile 1990 yılından bu yana bankada çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra en son Finans ve Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Güler bankadan ayrılacağını duyurdu.

Açıklamada Güler, önümüzdeki dönemlerde de Garanti BBVA’nın ilerlemesine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi

Bu gelişmeye bağlı olarak, Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasını takiben Kemal Atıl Özus devralacak.

Kemal Atıl Özus kimdir?

 Kariyerine Ernst & Young İstanbul Ofisi’nde başlayan Kemal Atıl Özus, Akbank’ta Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığının ardından son olarak ING Bank’ta Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

 Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kemal Atıl Özus, bankacılık sektöründe, finansal koordinasyon ve kontrol alanında 32 yıllık tecrübeye sahip.

