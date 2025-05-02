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Garanti BBVA’dan erişim sorununa ilişkin açıklama

Garanti BBVA’dan mobil uygulamadaki erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Yaşanan sistemsel hata ile ilgili banka, teknik aksaklığın en kısa sürede giderileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA’dan erişim sorununa ilişkin açıklama
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Garanti BBVA’dan mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu sürüyor. Bankadan sorun ile ilgili açıklama geldi. 

Sistemsel hata uyarısı veriyor

Garanti BBVA müşterileri, öğle saatlerinden itibaren mobil uygulamaya erişimde sıkıntı yaşıyor.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmak istediklerinde sistemsel hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

Mobil uygulamaya girmek isteyenler öncelikle 'Güncelle' uyarısıyla karşılaşıyor. Uygulama güncellendikten sonra girmeye çalıştığınızda, “İşleminiz gerçekleştirilemiyor. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol ediniz” ve “Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” gibi mesajlarla karşılaşıyorsunuz.

"Teknik aksaklık en kısa sürede giderilecek"

Garanti BBVA tarafından X'ten yapılan açıklamada, teknik aksaklığın en kısa sürede giderileceği belirtildi.

nginx nedir?

Uygulamanın verdiği hatada yer alan nginx (okunuşu: engine-x), internet sitelerinin çalışmasını sağlayan bir tür sunucu yazılımıdır. Web trafiğini yönlendirme, yük dengeleme ve sayfa içeriklerini hızlıca iletme gibi görevler üstlenir. Sistem hatası durumlarında kullanıcıya otomatik olarak hata mesajı gösterebilir.

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