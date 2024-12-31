Garanti BBVA/Mahmut Akten: Reel kredi büyümesi için 2026 gerçekçi olur

Enflasyondaki seyrin ve kredi büyüme sınırlamalarının devamlılığının önümüzdeki dönemin büyüme dinamikleri için belirleyici olacağını kaydeden Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, reel kredi büyümesi için ise 2026 yılının daha gerçekçi bir tahmin olacağını ifade etti.

Reuters’ın gelecek sene için bankacılık sektörü görünümü ve ekonomi politikalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Akten, 2025’in izlenen ekonomi politikasının sonuçlarının daha görünür hale geldiği bir yıl olacağını ifade ederek şunları söyledi: "Dezenflasyon sürecinin seyri, buna paralel olarak faiz indirimlerinin seyri ve boyutu bu anlamda belirleyici olacak. Özellikle yılın ikinci yarısında, bankacılık sektörü için daha pozitif bir resim bekliyoruz. Kademeli faiz indirimleri kredi-mevduat makasını ve marjlardaki trendi pozitif etkileyecek."

Akten, risk maliyetindeki normalleşmenin gelecek yıl da sürmesini beklediklerini, dolayısıyla, risk yönetimi ve tahsilat süreçlerinin, sektörün daha fazla odaklanacağı konular olacağına dikkat çekti. Sektörün karlılık anlamında zorlandığı bir yılı geride bıraktığına dikkat çeken Akten, makroihtiyati tedbirlerle sektörün üzerindeki yüklerin artması ve fonlama maliyetlerindeki artışın, marjları baskılamaya devam ettiğini belirterek, özkaynak karlılıklarının da enflasyonun altında bir seyir izlediğini söyledi.

Akten, sektörde bu yıl TL kredi büyümesinin enflasyonun epey altında kaldığını, reel anlamda ise daraldığını kaydederek, "YP kredi büyümesi ise kurdaki volatilenin azalması ve artan taleple birlikte uzun yıllar sonra ilk kez TL kredi büyümesi ile aynı seviyeye ulaştı... KKM hacmi hızla daralırken toplam mevduat içindeki payı %6’ya kadar geriledi" diye konuştu.

Öte yandan, finansal koşulların sıkılaşmasıyla birlikte, 2024'te takibe girişlerde bekledikleri normalleşmenin başladığını kaydeden Akten, "Başta kart kaynaklı olmak üzere bireysel segmentin takipteki alacak girişleri hızlansa da yönetilebilir seviyelerini korudu. Bankaların yüksek karşılıkları önemli bir tampon olmaya devam etti" dedi.