Garanti BBVA’nın 2026 enflasyon tahmini TCMB’yi aştı 

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, CNBC-e’de katıldığı yayınında enflasyon ve faiz beklentilerini açıkladı.

Edige, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayı toplantısında 100-150 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini belirtti.

Gelecek yıl sonunda enflasyon tahminlerini de yüzde 23 olarak açıklayan Edige, politika faizinin gelecek yıl sonunda yüzde 30’a inmesini beklediklerini belirtti.

TCMB, yılın son enflasyon raporu sunumunda 2026 yıl sonu için enflasyon ara hedefini yüzde 16 olarak açıklamıştı. Politika faizi mevcut durumda yüzde 39,5 seviyesinde bulunurken, ekim ayı PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapılmıştı.

TL’de reel faiz sürecek

TL'de reel faizin devam edeceğini belirten Edige, "Bankacılık kârlarında ve aktif kalitesinde iyileşmeyi biz de görüyoruz. Sermaye kârlılıkları artıyor olacaktır" dedi.

Sıkı para politikasının mali önlemlerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Edige, “Sıkı para politikası yanına mali politikalar de eklenirse en azından 2026 Türk bankacılık sektörü için daha iyi bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.