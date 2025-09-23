GastroANTEP, 2 milyon kişiyi ağırladı

EKONOMİ/GAZİANTEP

Birleşmiş Milletler, Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nde 116 şehir arasında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye alınan Gaziantep’te düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne (GastroANTEP) yoğun ilgi gösterildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, günlük festival ortalama 200 bin kişiyi ağırlarken festival boyunca 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Festival Park Gastronomi Etkinlikleri Alanı’nda, “Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa” temasıyla bu yıl düzenlenen söyleşi, panel ve workshoplarla gastronominin geçmişi, geleceği, ekonomisi, sürdürebilirliği, dünya çapında durumu başta olmak üzere birçok konu ele alınırken Gazi şehirde profesyoneller bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP, workshop mutfağında Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan olmak üzere 5 farklı ülkeden dünyaca ünlü 9 Michelin yıldızlı şef, Azerbeycan ve Kıbrıs’tan 2 konuk şef ile Türkiye’nin sevilen 6 şefinin katılımıyla Gaziantep’in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretleri ürünlerinin yeniden yorumlandığı kreatif yemek şovları yapıldı.

Gastronomi ile turizm yazarları, Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcıları, ulusal, uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler, sektör temsilcilerinden oluşan 67 konuğun katılımıyla 17 farklı konu başlığında paneller ve Türkiye’nin sevilen ünlü simaları ile 5 söyleşi programı gerçekleşti.

Kültür Yolu Festivali GastoANTEP, bu sene de ünlü sanatçıların konserleri ve gösterilerine sahne oldu. Kubat, Tuğçe Kandemir, Resul Dindar, Ebru Yaşar, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Serkan Kaya, Bayhan ve Derya Uluğ verdiği konserlerle Gazi şehirliler ve festival ziyaretçileriyle coşkuyu doruklara taşıdı.

7 noktada 19 sergi ile Gazi şehirli sanatseverler farklı disiplinler ve tarzlarda sanatçıların eserlerini inceleme şansı yakaladı. Gaziantep Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu Fuaye alanında bulunan Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi, Şehitkamil Sanat Galerisi’nde bulunan Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir, Pürsefa Hanı’nda yer alan Ha Halep Ha Antep, Zeugma Mozaik Müzesi’nde Medeniyetlerin Mirası, Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi, Cumhuriyetin 102.Yılında 102 Eser Sergisi, Gaziantep İpekyolu Seramik Sergisi, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alan Kuralsız Bağlantılar, Matraki, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde ki “Diriliş'ten Kurtuluş'a” Çanakkale ve İstiklâl Harbi, Quasimotho, Cengiz Yatağan, Ozan Oganer, Beste Alperat, Yaşayan Miras:Antep İşi Nakış, Türkiye'nin Minyatürleri Sergisi, Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması, Türkiye'nin Ustaları Belgesel Gösterimi’ne ve Balıklı Meydanı’nda Gökyüzünden Türkiye Sergisi, festival boyunca ziyaret edilebildi.

Festivalin kalbi Festival Park’ın yanı sıra şehrin dört bir yanında sanatsal etkinlikler düzenlendi. 9 gün boyunca 50 farklı noktada yaklaşık 400 etkinliğin yapıldığı GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, kentin dört bir yanında 7’den 70’e herkese hitap etti. Tiyatrodan söyleşilere, konserlerden sahne performansları ve etkinliklere kadar sanat salonlardan taşarak Gazi şehrin sokaklarına yayıldı.

Gaziantep Opera ve Bale Festivali

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında “6’ıncı Gaziantep Opera ve Bale Festivali” GAÜN Mavera Kongre Salonu’nda kapılarını açtı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün büyük prodüksiyonu olan “Muhteşem Süleyman” operası, “Doktor Mucize”, minik sanatseverlere yönelik “Masal Şatosu” çocuk müzikali, “Kanlı Düğün” balesi ve “Arda Boyları” balesi sanatseverlerle buluştu.

Şahin: Gelen mutlu, hizmet veren mutlu, esnaf mutlu

Festival Park’ta vatandaşlarla Festival Park’ta buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikler ile ilgili yaptığı açıklama da GastroANTEP’in başarısının verdiği mutluluğu aktardı, mutlu şehir hedefine dikkat çekti. Konuşmasının devamında festivalin şehir ekonomisine verdiği gücü vurgulayarak şunları söyledi:

“Günde 200 bin kişi bu festivale girdi. 2 milyon kişi ziyaret etti. Sadece Gaziantep'ten değil, bütün bölgeden. On bir ili kapsayan ve yurt dışından da çok sayıda kişiyle festival alanında bir araya geldik. Gelen mutlu, hizmet veren mutlu, esnaf mutlu. Esnafımızın içerisine tek yeme içme diye bakmayın. Festival alanında el sanatları bölümümüz var, kadın kooperatiflerden oluşan bir bölümümüz var. Bu yıl çok iyi bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek aldık. Her gün çok güzel sanatçılar buraya geldi. Dolayısıyla her yıl hijyeniyle, sunumuyla, estetiğiyle kurumların desteği ve iş birliğiyle bugün festivalimizin sonuna geldik. Son konserimizde de kapanışı yapacağız. Başta da beraberdik, sonda da beraberiz.”

Açıklamalarının devamında festival güvenliği için emniyet ve zabıta birimlerinin özverili çalışmalarıyla huzurlu bir ortam sağlandığına dikkat çeken Başkan Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“9 gün boyunca ağız tadıyla mutlu bu şekilde festivali geçirmenin huzurlu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün misafirlerimize de bu ortama gelip bizim de mutluluklarını paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Esnafımıza da güzel bir ekonomi oldu. Herkes mutlu. Onlar mutlu olunca da başkan mutlu, hayırlı olsun inşallah.”