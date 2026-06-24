Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 53 bin 396 yolcuyla rekor kırdı

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nda yolcu rekoru kırıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın son etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesiminin 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını ve 20 Haziran günü TCDD Taşımacılık tarafından işletmeye başlatıldığını hatırlatarak, "22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete almadan önce açıldığı günden beri 33 milyondan fazla yolcumuza hizmet veren Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattımız, son rekorunu 30 Nisan 2026 tarihinde 47 bin 925 yolcu ile kırmıştı. Son etabın da hizmete alınmasıyla tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu ise 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı" dedi.

"Halkalı uzatması günlük yolcu ortalamasını yüzde 33 artırdı"

19 Haziran'da açılan Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun-Üniversite istasyonlarının hattın genel performansına yaptığı büyük katkıyı vurgulayan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy kesiminin 3 günde toplam 56 bin 555 yolculuya hizmet verdiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "2026 yılı genelinde Gayrettepe-Arnavutköy arasında günlük yolcu ortalaması 35 bin 949'a ulaşmıştı. Halkalı-Arnavutköy'ün hizmete girmesiyle birlikte bu rakam yüzde 33 artarak, günlük ortalama 47 bin 762 yolcuya yükseldi" dedi.

"En yoğun istasyonlar Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı oldu"

22 Haziran günü Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hattında en yüksek yolcu yoğunluğunun yüzde 22,7'lik pay ile Gayrettepe ve yüzde 18,6'lık pay ile İstanbul Havalimanı istasyonlarında gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "Yeni açılan duraklarımızdan Halkalı toplam yolcuların yüzde 6,6'sını, Kayaşehir ise yüzde 5,6'sını ağırlayarak sisteme çok hızlı entegre oldu" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılışı yapılan beş istasyonunda geçerli olmak üzere 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini sözlerine ekledi.