Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı'nda tarihi rekor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hattın devreye alındığı 2023 yılından bu yana 12 milyon yolcuya hizmet sağladığını belirtti. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hat, 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcu taşıyarak tüm zamanların en yüksek günlük yolcu taşıma rekorunu kırdı" dedi. Uraloğlu, 10 istasyonla hizmet veren hattın Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklarının olduğunu hatırlattı.

"İstanbul'un ulaşım alt yapısı daha da güçleniyor"

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbul'un ulaşımına nefes aldırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız günlük yaşamın akışına sağladığı katkıyla İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor."