Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla rekor kırıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla rekor kırdığını duyurdu

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 47,5 kilometre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu,"3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla, günlük ortalama yolcu rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırmaya ve hız kazandırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

