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Gayrimenkul değerleme ücretleri yüzde 77 arttı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılında uygulanacak gayrimenkul değerleme asgari ücretlerini yaklaşık yüzde 77 oranında artırdı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan SPK kararına göre, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere gayrimenkul değerleme asgari ücretleri, metrekaresine bağlı olarak; konut, ofis veya büro için 1.412 TL ile 4 bin 736 TL arasında değişen tutarlardan, 2 bin 500 TL ile 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak; imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 1.386 TL ile 11 bin 590 TL arasında değişen tutarlardan 2 bin 454 TL ile 20 bin 514 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

Yeni karara göre dükkan, plaza, AVM, konaklama tesisi, sinema-tiyatro salonları, spor tesisleri ve otoparklar için ise 1.536 TL ile 21 bin 86 TL arasında değişen tutarlardan 2 bin 719 TL ile 40 bin 569 TL arasında değişen tutarlara güncellendi.