Gayrimenkul Fiyat Endeksi açıklandı: Ankara İstanbul'u geride bıraktı

Merkez Bankası, geçtiğimiz yıl şubat ayında yayımlamaya başladığı Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ne dair en güncel verileri paylaştı.

2024'ün dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,3 oranında yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 37,6 artış gösterdi. Ancak reel bazda değerlendirildiğinde endekste yüzde 6,2'lik bir düşüş yaşandı.

Dükkan fiyatları düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye genelinde, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azalmıştır.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında azalmıştır."

En çok artış Ankara'da

Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 4,5 ve yüzde 7,6 yükseldi. Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, yüzde 41,7 ve yüzde 37,2 arttı.