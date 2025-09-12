Gayrimenkul satışları, ocak-ağustos döneminde 2 milyona yaklaştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü.

Yılın 8 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustosta artarken, sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564 oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

Ocak-ağustos döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 12,4 artarak 1 milyon 989 bin 798'e yükseldi. Söz konusu rakam tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-ağustos verisi olarak dikkat çekti. Bu döneme ilişkin en yüksek satış adedine 2 milyon 22 bin 842 ile 2022'de ulaşılmıştı.

Tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlem sayısı 13 milyona yaklaştı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 12 milyon 755 bin 743 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2 milyonunu satış, 869 binden fazlasını ipotek, 307 binini intikal, 108 binini düzeltme, 42 binini kamulaştırma, 33,3 binini ayırma, yaklaşık 21,3 binini bağış, 19,7 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 9,3 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yaklaşık yüzde 78 artarak 90 milyar 381 milyon 434 bin lirayı aştı. Harç gelirlerinin 86,4 milyar lirası satış işlemlerinden elde edildi.

Ocak-ağustos dönemi rakamları

2020-2025 yılları ocak-ağustos dönemleri dikkate alındığında ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde: