  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gayrimenkul satışlarında Güvenli Ödeme Dönemi 1 Ekim’de başlıyor
Takip Et

Gayrimenkul satışlarında Güvenli Ödeme Dönemi 1 Ekim’de başlıyor

Gayrimenkul alım satımında para transferini güvence altına alacak Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla zorunlu hâle geliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Gayrimenkul satışlarında Güvenli Ödeme Dönemi 1 Ekim’de başlıyor
Takip Et

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026’dan itibaren zorunlu olarak uygulanacak.

Yeni sistemde satış bedeli, tapu devri tamamlanıncaya kadar güvenli hesapta tutulacak, devir gerçekleştiğinde ise otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

Ticaret Bakanlığının uygulamasıyla banka sistemi ile tapu işlemleri entegre çalışacak. Uzmanlar, satış bedelinin eksik gösterilmesi veya bir kısmının elden ödenmesi gibi uygulamaların hukuki ve mali risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Eylül 2026 güncel promosyon tutarları...En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Eylül 2026 güncel promosyon tutarları...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul'daki bazı yollar trafiğe kapatıldıİstanbul'daki bazı yollar trafiğe kapatıldıGündem
Meteoroloji açıkladı: 2 il için sarı kodlu uyarı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...Meteoroloji açıkladı: 2 il için sarı kodlu uyarı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları)Finans

 