Gayrimenkul satışlarında Güvenli Ödeme Dönemi 1 Ekim’de başlıyor

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Gayrimenkul alım satım işlemlerinde para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026’dan itibaren zorunlu olarak uygulanacak.

Yeni sistemde satış bedeli, tapu devri tamamlanıncaya kadar güvenli hesapta tutulacak, devir gerçekleştiğinde ise otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

Ticaret Bakanlığının uygulamasıyla banka sistemi ile tapu işlemleri entegre çalışacak. Uzmanlar, satış bedelinin eksik gösterilmesi veya bir kısmının elden ödenmesi gibi uygulamaların hukuki ve mali risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.