Gayrimenkul satışlarında "güvenli ödeme" dönemi başlıyor: 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde yıllardır tartışma konusu olan nakit taşıma riski ve dolandırıcılık ihtimalini ortadan kaldıracak önemli bir düzenleme hayata geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik"te yaptığı değişiklikle, tapu devri ile ödemeyi eş zamanlı hale getiren güvenli sistemi devreye alıyor. 1 Mayıs 2026 itibarıyla başlayacak yeni dönemde, satış bedeli mülkiyet devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçmeyecek.

Dolandırıcılık ve kayıt dışılığa "bloke" önlemi

Yeni sistemin temel amacı; alıcı ve satıcıyı hırsızlık, sahtecilik ve hırsızlık gibi risklerden korumak. Mevcut düzende paranın elden verilmesi veya tapu öncesi hesaba gönderilmesi taraflar arasında güven sorununa yol açarken, yeni sistem şu şekilde işleyecek:

Bloke Hesabı: Satış bedeli, belirlenen banka hesabında bloke edilecek.

Referans Numarası: Taraflar e-Devlet üzerinden aldıkları referans numarasıyla tapu işlemlerini başlatacak.

Eş Zamanlı Aktarım: Tapu müdürlüğünde imza atılıp tescil tamamlandığı anda, para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

"Önemli bir dönüm noktası"

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektörde şeffaflığı artıracağını vurguladı.

Taylan, 1 Şubat’ta başlayacak "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi"nin ardından gelen bu zorunluluğun, emlak piyasasını daha güvenli bir liman haline getireceğini belirtti:

"Gayrimenkul fiyatları nedeniyle tapuya giderken yüksek miktarda para taşımak büyük bir riskti. Bu uygulama hırsızlık ve sahte para gibi birçok sorunu ortadan kaldıracak. Sistem, işlemin iptali durumunda da parayı güvence altında tutmaya devam ediyor."

"Kayıt dışı işlemler son bulacak"

Düzenleme sadece güvenliği değil, vergi disiplinini de beraberinde getiriyor. Satış bedellerinin banka sistemleri ve tapu verileriyle entegre şekilde hareket etmesi, gayrimenkul değerlerinin gerçek rakamlar üzerinden beyan edilmesini teşvik ederek kayıt dışılığı minimize edecek.

Süreç sırasında taraflardan birinin satıştan vazgeçmesi veya teknik bir aksaklık yaşanması durumunda, bloke edilen tutar banka güvencesinde kalarak alıcıya iade edilecek. Böylece "parayı gönderdim ama tapuyu alamadım" ya da "tapuyu devrettim ama para gelmedi" kaygısı son bulacak.