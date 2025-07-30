Gayrimenkul sertifikası işlem kodu belli oldu

Emlak Konut GYO tarafından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan yeni nesil gayrimenkul finansman aracı olan Gayrimenkul Sertifikası, halka arz ediliyor.

"DMLKT" işlem kodu ile yatırımcıların erişimine sunulacak

Sertifikalar, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcıların erişimine sunulacak. Halka arz fiyatı ise değerleme üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 TL olarak belirlendi.

Bu yeni finansman modeli, küçük birikimlerle Damla Kent Projesi’nden konut sahibi olma imkânı sağlayarak, daha geniş kitlelerin gayrimenkul yatırımı yapmasına olanak tanıyor.

Projede ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Sertifikası talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, "DMLKT" işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunulabilecek.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası ise şöyle açıklandı:

"Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz. Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımlarını izleyin. 'DMLKT' işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın."