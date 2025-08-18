Gayrimenkulde dengeler değişti! Arsa tahtını konuta kaptırdı

Gayrimenkul piyasasına dengeler değişti. Yatırımın yeni gözdesi konut, arsanın tahtını salladı. Konut, arsa satışlarını geride bıraktığını belirten gayrimenkul uzmanları, konutun yatırımda ilk sırayı aldığını söyledi.

Arsa ve arazi 2 yıllık liderliğini konuta kaptırdı

Provey Türkiye Direktörü Veysel Dayı, Bursa'da 2021 yılında gayrimenkul sektörüne girdiklerini belirterek, bu sektörde güzel işler yaptıklarını ve giderek büyüdüklerini anlattı.

Dayı, 2 yıl öncesine kadar arazilerin, arsaların çok hareketli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "100 işlem yapılıyorsa 70'i arazi ve arsa yüzde 15-20'si konut satımı ve geri kalanı kiralamaydı. Şimdi tam tersi durum var. Konut arsanın yerine geçti. Her 100 satıştan 70'i konut oldu ve yatırımda ilk sırayı aldı. Yüzde 15-20'si ise arazi oldu. Konuta talep giderek artıyor ve bu talep fiyatları da yukarı taşıyacaktır. Nilüfer Özlüce bölgesinden örnek verelim; şu anda 5-6 milyon lira bandında olan eski 3 artı 1 dairelerin 1,5-2 yıl içinde 10 milyon lirayı geçmesini bekliyoruz."

“Faizlerin düşüşü konutta hareketliliği artırıcak”

Faizlerin düşüşünün konuttaki hareketliliği artıracağına dikkati çeken Dayı, "Faizdeki para çıkınca konuta akacaktır diye bekliyoruz. Türkiye'de ciddi bir para var ve önemli bölümü mevduatta tutuluyor. Faizler düştüğünde para serbest kaldığında konut daha hareketli olacaktır." diye konuştu.

“Yatırım düşünenler fazla beklemesin”

Dayı, 2000 yılından bu yana konut kadar kazandıran olmadığını belirterek, "Bu yüzden en güvenli liman konuttur. Konuta yatırım yapan kaybetmez. Şu anda parası olan için konut açısından en iyi dönemdeyiz. Yatırım düşünenler fazla beklemesin" ifadesini kullandı.