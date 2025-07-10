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Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!

Türkiye’de 2025’in ilk yarısında gayrimenkul satışları yüzde 15,6 artarak 1,4 milyonu aştı. Tapu harç gelirlerinde ise yüzde 78’lik rekor artış yaşanırken tutar 62,3 milyar TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi
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Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
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Gayrimenkul piyasası hız kesmiyor. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 6 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15,6 artarak 1 milyon 414 bin 382'ye yükseldi.

Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın ilk yarısında da bu ivmeyi sürdürdü.

İlk 6 ayda satış patlaması yaşandı 

İlk 6 ayda gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre ocak, şubat, nisan, mayıs ve haziranda artarken, sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282 oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısının yıllık bazda yüzde 33 artması dikkati çekti.

Ocak-haziran döneminde gayrimenkul satışları yüzde 15,6 artarak 1 milyon 414 bin 382'ye yükseldi. Bu veri, tüm zamanların ikinci en yüksek ilk yarı verisi olarak kayıtlara geçti. En yüksek satış adedine 2022'de 1 milyon 523 bin 515 ile ulaşılmıştı.

Tapu harç geliri zirvede

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 9 milyon 70 bin işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,4 milyonundan fazlasını satış, 661 binini ipotek, 212 binini intikal, 76 binini düzeltme, 31,1 binini kamulaştırma, 25,2 binini ayırma, 14,2 binini birleştirme, yaklaşık 14 binini bağış işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 6,6 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 78 artarak 62 milyar 373 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran dönemi rakamları 

2020-2025 yılları ocak-haziran dönemleri dikkate alındığında ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde:

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