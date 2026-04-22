“Gayrimenkulde yeni bir hareketlilik dönemi bekliyoruz”

AHMET USMAN – DUYGU GÖKSU / İZMİR

Nippon Paint – Betek’in, Türkiye’nin ekonomik potansiyelini ve yerel dinamiklerini paydaşlarıyla değerlendirmek üzere EKONOMİ Gazetesi ile başlattığı “Filli Boya ile Gündem Sohbetleri” buluşmalarının ikinci adresi İzmir oldu. Sektörel diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan toplantıda; gayrimenkuldeki yeni dönem sinyallerinden binalarda enerji verimliliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede sektörün geleceği konuşuldu.

Türkiye boya ve yalıtım sektörünün liderlik sorumluluğunu taşıyan Nippon Paint – Betek’in iş ortaklarıyla bağlarını güçlendirmek ve sektörün nabzını tutmak amacıyla hayata geçirdiği buluşma, İzmir Marriott Hotel’de gerçekleştirildi. Bölgedeki inşaat ve gayrimenkul dünyasının temsilcilerini bir araya getiren buluşmada hem yerel pazarın ve sektörün geleceği hem de şirketin Türkiye’yi bölgesel bir üretim merkezi yapma yolundaki çalışmaları paylaşıldı. Toplantı kapsamında gerçekleştirilen panelde de EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Nippon Paint - Betek Türkiye Genel Müdürü Hasan Gökhan Güner, hem ülke ve dünya gündemini, hem de inşaat ve gayrimenkul sektörünün durumunu değerlendirdiler. Toplantıda ayrıca Nippon Paint – Betek Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hızgider ile Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, kurum olarak sektöre sundukları katkılar hakkında bilgi verdiler.

Panelde yaptığı sunumda paydaşlarıyla birinci ağızdan görüş alışverişinde bulunmayı ve projelerde çözüm ortağı olarak el ele ilerlemeyi bir kurum kültürü olarak gördüklerini vurgulayan Nippon Paint - Betek Türkiye Genel Müdürü Hasan Gökhan Güner, pazarın geleceğine dair öngörülerini paylaştı. Güner, “Merkez Bankası verileri, halkımızın portföyünde yüzde 55 pay alan altın yatırımının fiyat bazlı bir doyuma ulaştığını gösteriyor. Tarihsel döngü, yatırımcının bu noktadan sonra gayrimenkule yöneleceğine işaret ediyor. Ocak ve şubat aylarında sinyallerini veren bu eğilimin, nisan ayı itibarıyla gayrimenkul talebinde ve fiyatlarında güçlü bir hareketlilik yaratacağını öngörüyoruz. İnşaat malzemeleri sektörüne doğrudan yansıyacak bu ivmeyi, Türkiye’nin merkezi bir üretim üssü olma potansiyeliyle birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

Gebze yatırımımız kapasitemizi iki katına çıkardı

Pandemi sonrası dönemde küresel tedarik zincirindeki değişimlerin Türkiye için stratejik fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Güner, “Çin’in dünyadaki tek üretici ve dağıtıcı olma rolünün değişmesiyle birlikte, Avrupa ve Amerika’nın tedarik zincirini çeşitlendirme kararı doğrultusunda biz de yatırımlarımızı hızlandırdık. Holdingimizin, Türkiye’nin bu coğrafyada merkezi bir üretim üssü olma potansiyeline duyduğu güvenin somut bir adımı olarak, Kasım 2025’te Gebze’de tam otomasyonlu yeni su bazlı boya üretim tesisimizi faaliyete geçirdik. Kapasitemizi iki katına çıkaran bu yatırım, hem Nippon Paint – Betek’in sektördeki gücünü pekiştiriyor hem de ülkemizin geleceğine olan sarsılmaz inancımızın altını çiziyor” diye konuştu.

“Dünya ticareti eksen değiştiriyor”

Panelde dünya ve Türkiye ekonomisini değerlendiren EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, dünya ticaretinin eksen değiştirdiğine dikkat çekerek, “Dünyada artık tek bir ödeme sistemi olmayacak ve doların egemenliği zayıflayacak. Ama bu en az 10-20 yıllık bir süreç. Dünya ticareti de eksen değiştiriyor. 2000 yılında Çin’in ihracatının yüzde 55’i ABD, Japonya ve Avrupa’ya idi. Şimdi yüzde 35’in altına indi. Kuşak Yol projesindeki ülkelerle ticareti yüzde 15’ten yüzde 45’e çıktı. Küresel Güney tabir edilen ülkelerin de ticaretteki payı artıyor. Batı, sanayiyi dışarı çıkarıp sadece katma değeri kontrol etmeyi planlamıştı ancak şimdi üretim gücünü geri istiyor” diye konuştu. EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da ABD-İsrail ile İran savaşının ardından Dubai’nin cazibesinin yitirmesiyle İstanbul Finans Merkezi için büyük bir fırsat doğurduğunu belirtti. Munyar, Türkiye’nin daha önce başaramadığı dış politikada “dik durup dikleşmeme” ilkesini bu dönemde başarıyla uyguladığını, son dönemde ülkeye yönelik füze tehditlerine karşı verilen temkinli ve aklıselim tepkilerin Türkiye'yi büyük bir beladan koruduğunu ifade etti.

1 derece soğutmak 1 derece ısıtmaktan iki kat maliyetli

Toplantının gündem maddelerinden biri de binalarda enerji performansını yeniden tanımlayan TS 825 - Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardındaki güncelleme oldu. Daha önce öncelikli olarak ısıtma yüküne odaklanan ve bu sebeple sıcak iklim bölgelerindeki ısı yalıtım ihtiyacını daha kısıtlı bir çerçevede ele alan eski anlayışın, yerini bütüncül bir yaklaşıma bıraktığına dikkat çekildi. Yeni standartla birlikte Türkiye’deki iklim bölgelerinin 4’ten 6’ya çıkarılarak en sıcak ve en soğuk bölgeler için daha hassas, gerçekçi çözümler üretilmesinin önünün açıldığının belirtildiği toplantıda, revize edilen standart kapsamında, İzmir’in de içinde bulunduğu ılıman ve sıcak şehirlerde dahi ısı yalıtım malzemesi için minimum kullanılması gereken kalınlıkların her bölge için ortalama 3-5 cm artırıldığı hatırlatıldı. Özellikle İzmir için daha önce 4 cm olarak tarif edilen ısı yalıtım kalınlığının 8 cm’e çıkarılmasının, sıcak bölgelerdeki konfor ve tasarruf yaklaşımının kökten değiştiğini kanıtladığına vurgu yapıldı.

Buluşmada yeni mevzuatın bir ortamı 1 derece soğutmak için harcanan enerjinin, 1 derece ısıtmak için gerekenden yaklaşık iki kat daha maliyetli olduğu gerçeğinden hareketle; ısı yalıtımını sadece kışın değil, yazın da hayati gereklilik haline getirdiğine dikkat çekilerek, “sıcak bölgede ısıtma ihtiyacı az, o halde ısı yalıtımına gerek yok” yanılgısının, yerini “soğutma enerjisini korumalıyız” bilincine bıraktığı dile getirildi. Binaların kullanım amacına göre (konut, hastane, AVM, yurt vb.) ayrı ayrı enerji limitlerinin belirlendiği bu düzenlemeyle, 2008 standartlarına kıyasla daha enerji verimli binaların yolunun açıldığının anlatıldığı toplantıda, artık sadece toplam enerji limitlerine değil, yapı bileşenlerinin ısı geçirgenlik (U) değerlerine de en baştan uyulmasının zorunlu tutularak, yapıların hem yazın hem kışın maksimum tasarrufla yönetilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Bu bütüncül dönüşümün hem yeni inşa edilecek binaları hem de standartlara uygun şekilde yenilenecek mevcut yapıları kapsayarak sürdürülebilir bir geleceğe hizmet ettiği belirtildi.

Dalmaçyalı’dan 81 ilde 290 milyon metrekare ısı yatılımı

Gündem Sohbetleri buluşmasında, Nippon Paint – Betek’in ısı yalıtım ürünleri markası Dalmaçyalı’nın, bu yeni standartların gerektirdiği yüksek kalınlık ve üstün performans ihtiyaçlarına, Türkiye’nin tüm sistem bileşenlerini kendi bünyesinde üreten tek entegre üreticisi olma özelliğiyle yanıt verdiği ifade edildi. Isı yalıtım sistemini oluşturan ve birbiriyle mutlak uyum içinde çalışması gereken yedi temel bileşenin tamamını kendi tesislerinde üreten markanın; bu mühendislik gücü sayesinde en zorlu iklim kuşaklarında bile uzun ömürlü sistem garantisi sunduğu belirtildi. Kuruluşundan bu yana 81 ilde yaklaşık 290 milyon metrekare ısı yalıtım sistemini yapılarla buluşturan Dalmaçyalı’nın, 12 milyondan fazla vatandaşın enerji verimli yaşam sürmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Dış cephede 3D koruma sağlayan Nucleus tanıtıldı

Buluşmada, ekonomik projeksiyonların yanı sıra iklim krizinin yapılar üzerindeki yıpratıcı etkisi ve bu sürece karşı geliştirilen inovatif ürünler hakkında da bilgi verildi. Bunlardan biri de zorlu çevresel faktörlere karşı, Filli Boya’nın Türkiye, Japonya, Avustralya ve Çin’deki Ar-Ge ekiplerinin dört yıllık ortak çalışmasıyla geliştirdiği Nucleus dış cephe boyasının sunduğu çözümler oldu. Frontier Polymer Technology ile üretilen ve maksimum su iticilik, nefes alma ve kendi kendini temizleme özelliklerini tek bir bünyede toplayan bu teknolojinin; canlı organik renklerde 5 yıl, pastel tonlardaki inorganik renklerde ise 10 yıl kesintisiz renk solmazlık garantisi sunarak sürdürülebilirliğe hizmet ettiği ifade edildi. Ayrıca, Nippon Paint - Betek’in sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde Türkiye’de Greenguard Gold sertifikasıyla sunulan sıfır VOC (uçucu organik bileşik) standartlı ürünlerinin, yaşam alanlarında en yüksek sağlık kriterlerini karşıladığına dikkat çekildi.

Uludağ: 145 yıllık küresel uzmanlığı yerel tecrübemizle birleştiriyoruz

Toplantıda markanın pazardaki konumu üzerine değerlendirmelerde bulunan Nippon Paint - Betek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, 2019 yılında Nippon Paint Group bünyesine katılmalarıyla birlikte küresel uzmanlığı yerel güçle birleştirdiklerini ifade ederek, “Bugün grubun marin’den otomotive kadar her kategoride dünya çapındaki uzmanlığını kendi yetkinliğimizle harmanlıyoruz. Filli Boya ile 25 yıldır pazarın belirleyici gücü olmanın yanı sıra, sektörde akla ilk gelen ve arama motorlarında en çok aranan markayız. ‘Türkiye’nin Güven Markaları’ listesindeki tek boya markası olma gururumuzla bu başarıyı sürdürülebilir kılıyoruz” açıklamasında bulundu.

Hızgider: 4 üretim tesisi 23 depo ile hizmet veriyoruz

Nippon Paint - Betek Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hızgider de 307 kişilik saha ekibiyle her sabah müşterilerle buluştuklarını dile getirerek, “9 bölge müdürlüğü, 25 şeflik, 16’sı bölge 7’si toptancı olmak üzere 23 depomuzla hizmet veriyoruz. İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Diyarbakır’da olmak üzere dört üretim tesisimiz var. Merkezimiz İstanbul ama kalbimiz Anadolu’da atıyor” dedi.