Gayrimenkulde yeni dönem: TOKİ ve Emlak Konut’tan küçük birikimlerle konut alma fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ‘İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasını takiben, TOKİ mülkiyetinde bulunan İstanbul, Başakşehir'de yer alan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin Gayrimenkul Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulundu.

Emlak Konut’tan açıklama geldi

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, gayrimenkul sektörünün dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin beklentileri doğrultusunda atılan bu adımın sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olduğu belirtildi.

Küçük birikimlerle konut alma fırsatı

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile küçük birikimlerle büyük projelere ortak olunabilecek ya da ev sahibi olabilecek. Tasarruf sahipleri dilerlerse yatırım yapabilecek.

Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvence ile yatırımcılara şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkânı sunulması planlanıyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”

TOKİ ve Emlak Konut finans sektörüyle güç birliği yapıyor

TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapıyla, yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir’de hayata geçirilecek projeye katılım sağlayabilecek ve güvenli bir şekilde yatırım yapabilecek. Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kurulması açısından da önem taşıyor.

Toplumun her kesimine ulaşacak

Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşırken hem de tasarrufların değer kazanması sağlanmış olacak.

Detaylara, SPK onaylı İzahname sonrası (www.emlakkonut.com.tr) ve (www.kap.org.tr) adreslerinden ulaşılabilecek.

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Gayrimenkul Sertifikası; Borsa İstanbul’da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilir, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilirler. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilirler.

Gayrimenkul sertifikası nasıl kullanılır?

Gayrimenkul sertifikası, bir anlamda bir evin küçük bir hissesi gibidir. Projede yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, “gayrimenkul sertifikası” olarak yatırımcılara sunulur. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görür. Yani dileyen herkes yatırım hesabı üzerinden bu sertifikaları alıp satabilir.

Tasarruf sahipleri yatırım hesapları aracılığıyla, ister sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir isterlerse de proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebilir.

Kimler yararlanabilir?

Banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, Gayrimenkul Sertifikası alabilir, küçük birikimlerini büyük yatırıma dönüştürebilir. Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarrufların değer kazanmasına imkân tanıyor.

Ne zaman başlayacak?

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak. Bilgilere Emlak Konut GYO’nun resmi internet sitesi www.emlakkonut.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Sertifikalı satış modeli 2017’de uygulanmıştı

Gayrimenkul sertifikası modeli Türkiye’de ilk kez uygulanmıyor. 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir’de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi, bu yapının başarılı bir örneğini sunmuştur. Bu kapsamda 3.370.410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun %72’sine karşılık gelen 157 konuta “asli edim” kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan %28’lik kısmı oluşturan 61 konut ise “tali edim” yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.

Gayrimenkul Sertifikası avantajlar sunuyor

Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası’nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor.