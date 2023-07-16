Gazda da ÖTV tutarı yükseltildi
Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0230 liradan 0,0747 liraya; motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 0,8599 liradan 2,7944 liraya yükseltildi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.
Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.