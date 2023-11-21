Gazetecilerin gazetesi 1 yaşında…

“Gazetecilerin gazetesi” olarak çıktığımız yolculuğun bir yılını geride bıraktık…

Gazetecilerin gazetesi tanımı, idari ve mesleki olarak çalışanların emeği ile oluşan sürdürülebilir kolektif bir mali yapıyı ifade ediyor. Yoksa gerçekte EKONOMİ gazetesi, kısa süre içinde tüm kesimleriyle onu sahiplenen ve her fırsatta destek olan iş dünyasının gazetesidir…

İlginiz, desteğiniz ve bu yolculukta bize cesaret veren sahiplenmeniz için bir kez daha gönülden teşekkür ederiz.

İşimizi, zorlu koşullarda yapmaya çalışıyoruz. Günümüzde medyaya yüklenen işlev dikkate alındığında, Türkiye’de ve dünyada patronsuz bir gazete modelini oluşturmak gerçekten zordu. Alanında örnek olan bu modeli sürdürmek ise daha da zor…

Okurlarının desteği, 40 yılı aşkın mesleki bilgi ve deneyime sahip gazetecilerin genç meslektaşlarıyla oluşturduğu sinerji ve ilkeli habercilik heyecanı, bu yoldaki engelleri aşmamıza yardımcı oldu…

EKONOMİ gazetesi, bu dinamiklerle bir yıl gibi kısa bir süre içinde iş dünyasının ve ekonomiyle uzaktan yakından ilişkili tüm aktörlerin referans yayını olmayı başardı. Bu başarıyı, desteğinizle daha uzun yıllar boyunca sürdürmek arzusundayız.

250 kişilik “genç” bir ekiple ikinci yılımıza da ilk günün heyecanı ile başlıyoruz. Amacımız, her günün sabahında, Türkiye ve dünya ekonomisinin gerçek gündemini, doğru açı, tutarlı analiz ve değerli yorumlarla sizlere ulaştırmak…

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz...

Doğru zamanda doğru habere ulaşmak, doğru yorumlamak ve doğru pozisyon almak, iş dünyasının ve her ölçekten işletmelerin hakkı; bizim ise sorumluluğumuz…

Haberi doğru okumak bilgi ve deneyim; doğru yorumlamak cesaret ister. Her iki beklentiyi de karşılayabilen platform olabilmek ise, ekonomik ve politik bakımdan bağımsızlık gerektirir. Bağımsız EKONOMİ gazetesinin tek bir kesime bağımlılığı vardır; o da doğru haber ihtiyacı bulunan geniş yelpazedeki okur kitlesidir…

İlkeli habercilik için farklı saiklerle spekülasyon ve manipülasyon batağına düşmeden habere objektif gözle bakmaya, doğru soruları sormaya ve gelişmeleri eleştirel süzgeçten geçirerek doğru okumaya katkı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü Türk iş dünyasının gerçekleri bilme, görme ve yorumlama ihtiyacı olduğuna inanıyoruz…

Okurlarımızdan aldığımız güç ve cesaretle, bu alandaki öncülüğü sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Özgüvenimiz tam… Ekonomi basınında tarafsız haber, objektif bakış, derinlikli analiz ve nitelikli yorum misyonumuzla farklı olmaya ve farklı kalkmaya dün olduğu gibi, yarın da devam edeceğiz.

Başarımız, sizin başarınız olacak...

İddialıyız… EKONOMİ yazdıysa doğrudur diyoruz. Nice uzun yıllar birlikte olmak dileği ile…