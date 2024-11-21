Gazetecilerin gazetesi 2 yaşında…

Tam iki yıl önce bugün çıktığımız yolculukta, Türkiye’nin deneyimli gazetecileri olarak iş dünyamıza ekonomiyi birlikte izleme ve yorumlama sözünü söz vermiştik.

Objektif ve ilkeli habercilik anlayışından ödün vermeden, her gün daha iyi bir gazete hazırlamanın heyecanı ve sorumluluğu ile…

Aradan iki yıl geçti. “Gazetecilerin gazetesi” olmanın sağladığı “konfor” alanı ve iş dünyamızın sahiplenmesinden aldığımız güçle, bugün üçüncü yılımıza girmenin gururunu yaşıyoruz.

Çalışan kolektif üretimiyle sizlere ulaşan “Gazetecilerin gazetesi” EKONOMİ, kısa süre içinde tüm kesimleriyle onu sahiplenen ve her fırsatta destek olan iş dünyasının gazetesi olduğunu kanıtladı. İlginiz, desteğiniz ve bu yolculukta bize cesaret veren sahiplenmeniz için bir kez daha gönülden teşekkür ederiz.

Bu yolculuğa çıkarken de ifade ettiğimiz gibi, işimizi zorlu koşullarda yapmaya çalışıyoruz. Günümüzde haberciliğe ve medyaya biçilen rol dikkate alındığında, Türkiye’de ve dünyada patronsuz bir gazete modelini oluşturmak gerçekten zordu. Alanında örnek olan bu modeli sürdürmek ise daha da zor…

EKONOMİ olarak, bugün geldiğimiz nokta itibariyle ekonomi gazeteciliğinde “referans” yayın kimliğine kavuşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Okurlarımızın güçlü desteği, 40 yılı aşkın mesleki bilgi ve deneyime sahip gazetecilerin genç meslektaşlarıyla oluşturduğu sinerji ve ilkeli habercilik heyecanı, geride bıraktığımız iki yılda, engelleri aşmamıza yardımcı oldu… Okurlarının sahiplenmesi ve desteği olmasaydı, kuşkusuz bu yolculuğu sürdürmemiz mümkün olamazdı.

Aradan geçen iki yıl, koşullar ne olursa olsun doğru, ilkeli ve objektif haberciliğin bir ihtiyaç olduğunu, hatta zorlu koşullarda bu ihtiyacın daha da arttığını ortaya koydu.

Elektronik medyanın hızlı ön aldığı bu süreçte, basılı gazete hazırlamanın güçlükleri daha da arttı. Koşullar iki yıl öncesinden çok daha iyi değil. Fakat amacımız, ilk günün amacıyla aynı: Her günün sabahında, Türkiye ve dünya ekonomisinin gündemini gerçek haber, tutarlı analiz ve doğru yorumlarla sizlere ulaştırmak…

Bu “vaha”da sorumluluğumuzun da bilincindeyiz... Habere salt görünen yüzü ile değil arka planıyla birlikte bakmak, doğru yorumlamak ve doğru pozisyon alınmasına katkıda bulunmak iş dünyasının ve her ölçekten işletmelerin hakkı; bizim ise sorumluluğumuz…

Tüm sektörleriyle iş dünyamızın gerçekleri bilme, görme ve yorumlama ihtiyacının bir gereği olarak ilkeli habercilikten taviz vermeden doğru soruları sormaya ve gelişmeleri eleştirel süzgeçten geçirerek doğru okumaya, okurlarımıza doğru yansıtmaya devam edeceğiz.

Destekleri için tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz…

Nice uzun yıllar birlikte olmak dileği ile…