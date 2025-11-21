Gazetecilerin gazetesi 3 yaşında…

Bugün, bu sözün gereğini yerine getirmenin gururuyla üçüncü yılımıza adım atıyoruz.

Zorlayıcı koşullara rağmen her sabah yeni bir heyecanla hazırladığımız gazetemizin, siz okurlarımızdan gördüğü ilgi ve sahiplenme, bu yolculuğun itici gücü oldu.

Üç yılın sonunda memnuniyetle görüyoruz ki, okurlarımızın güveni ve iş dünyasının desteği sayesinde bu irade sadece karşılık bulmadı, aynı zamanda güçlendi.

EKONOMİ gazetesi bugün, çalışanlarının kolektif emeği ve mesleki birikimini genç meslektaşlarının enerjisiyle harmanlayarak, ekonomi haberciliğindeki “referans” konumunu ve gücünü daha da pekiştirdi. Her koşulda doğru bilgiye erişmek isteyen iş dünyası için bu güvenilir zemini oluşturmak bizim en temel sorumluluğumuzdu. Sizlerin desteğiyle bu sorumluluğu üçüncü yıla taşırken, aynı kararlılıkla yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Dijitalleşmenin hızlandığı, bilgi akışının çoğu zaman kontrolsüzce ilerlediği bir dönemde basılı gazete hazırlamanın güçlükleri azalmadı; aksine arttı. Ancak ilk günkü amacımız hiç değişmedi: Türkiye ve dünya ekonomisinin gündemini gerçek haberlerle, tutarlı analizlerle ve arka planı doğru okuyan yorumlarla aktarmak. Görüneni değil, görünmeyeni anlamlandırmak; günceli olduğu kadar eğilimleri de doğru yorumlamak bizim için mesleki bir tercih değil, bir yükümlülük...

Bu üçüncü yılda da ilkeli habercilikten ödün vermeden, iş dünyasının her ölçekten aktörünün karar alma süreçlerine katkı sunan haberciliği sürdüreceğiz. Doğru sorular sormaya, veriyi sorgulamaya, gelişmeleri eleştirel süzgeçten geçirerek sunmaya devam edeceğiz.

Bu yolculuğu mümkün kılan tüm okurlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Nice yılları birlikte karşılamak dileğiyle…