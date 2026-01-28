Gaziantep Araban’da organik bal üreticinin yüzünü güldürüyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde katkısız ve doğal yöntemlerle üretilen bal, sahte bal tartışmalarının gölgesinde tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki üreticiler, organik balın kilosunun bin liradan satıldığını ifade ediyor.

Kilosu 1000 TL

Araban ilçesine bağlı kırsal Beydilli Mahallesi’nde doğal bal üretimi yapan 35 yaşındaki Şahin Özbeydilli, doğal ve organik olarak üretilen balın kilosunun bin TL’den satıldığını belirterek, "Son yıllarda özellikle glikoz ve şeker başta olmak üzere değişik katkı maddeleri kullanarak özellikle de arısız ortamda üretilen sahte bal, ucuz fiyatlarla piyasada satılıyor. Türkiye genelinde bala olan rağbetin artması üzerine biz de doğal ve organik bal üretmek amacıyla bölgemizde arıcılığa önem vermeye başladık. Doğal ve organik bal üretiyorum. Yıllık 800 ile 1 ton civarında bal üretiyoruz. Yoğun bir sipariş alıyorum’." ifadelerine yer verdi.