Gaziantep’in ihracatı 2025’te 10,1 milyar dolara ulaştı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirerek, Gaziantep’in küresel ticarette artan belirsizliklere rağmen yılı yüzde 1,5 artışla tamamlayarak, üretim gücünü ve ihracattaki direncini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Gaziantep’in 2025 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. ili olduğunu hatırlatan Yıldırım, şehrin Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 4,3’ünü gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: "Gaziantep; kriz dönemlerinde üretimi durduran değil, koşullara hızla uyum sağlayarak yoluna devam eden güçlü bir sanayi kültürüne sahiptir. Bu kültür, şehrimizi Türkiye ihracatının temel taşıyıcı şehirlerinden biri haline getirmiştir."

"2025, serbest ticaretin değil korumacılığın öne çıktığı bir yıl oldu"

2025 yılının küresel ticaret açısından son derece zorlu geçtiğine dikkat çeken Yıldırım, "2025 yılı; küresel ticarette yalnızca talep daralmasının değil, aynı zamanda jeopolitik risklerin, ticaret savaşlarının ve yeni gümrük duvarlarının belirleyici olduğu bir yıl oldu. Bugün ihracat yaptığımız pazarlarda rekabet, sadece kaliteyle değil; sübvansiyonlar, devlet destekleri ve korumacı politikalarla şekilleniyor. Böyle bir ortamda ihracat yapmak her zamankinden daha zor. Önümüzdeki dönemde daha yüksek katma değerli, daha markalı ve daha sürdürülebilir bir ihracat yapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Gaziantep Ticaret Odası olarak üyelerimizi bu dönüşüme hazırlayan rehberlik ve destek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"İş dünyasını ‘Gaziantep Dış Ticaret Zirvesi’ne davet ediyorum"

Bu kapsamda Gaziantep iş dünyasını Gaziantep Dış Ticaret Zirvesi’ne davet eden Yıldırım, "Bölgemiz ihracatçılarının yeni pazar fırsatlarına erişimini güçlendirmek ve uluslararası ticaretteki güncel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla, 15 Ocak 2025 günü ‘Gaziantep Dış Ticaret Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz. Zirvede alanında uzman birbirinden değerli isimlerle ihracatta finansman ve risk yönetimi, Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve e-ihracat gibi başlıklarda ihracatçılarımıza yol gösterecek oturumlar yer alacak. Tüm ihracatçılarımızı ve ihracat yapmayı hedefleyen firmalarımızı bu önemli buluşmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.