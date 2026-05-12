Gaziantep’te halının önünü açan Gülsan, sanayide 50. yılına girdi

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

Cumhuriyetin ilk yıllarında motorlu taşıtların rağbet görmeye başladığı dönemlerde, Mustafa Hilmi Topçuoğlu’nun Kilis ve Gaziantep’te bu alanda ticarete atılması, 1976’da sanayicilik yolculuğuna başlayacak Topçuoğlu Ailesi’nin iş yaşamının temellerini oluşturdu. Gülsan Sentetik, ailenin ve Gaziantep’in alanında ilk sanayi tesisi olarak 3 bin metrekarede, Ali, Naci ve Vedat Topçuoğlu’nun önderliğinde 40 kişi tarafından faaliyete geçirildi. 1982 yılında PP torba, 1993 yılında da BCF üretim tesisi ile Türkiye’de ilk kez PP halı ipi üretimine imza atıldı. İşte bu yatırım, Türkiye’de ve Gaziantep’te halı endüstrisi için dönüm noktası yatırım oldu.

Gaziantep, dünyada makine halı kapasitesi en yüksek şehir olarak Türkiye üretiminin yüzde 90’ını karşılıyor, halı ihracatının da yüzde 70’ini elinde bulunduruyor ise başta Gülsan’ın olduğu öncü yatırımların hakkını teslim ememiz gerekiyor. Gülsan Sentetik’te Gaziantep’te makine halısı üzerinden küresel bir başarı hikayesi yaratan şirketlerin cesaret aldığı kümelenmenin önünü açan yatırımların devamı da geldi. Halı ve tekstilin yanı sıra farklı sektörlerin gelişmesinde öncü rol oynadı, üzerine koya koya büyüttüğü tesisler.

Bugün, tek çatı altında 120 bin metrekare kapalı alanıyla iplikte dünyanın en büyük tesisi, 160 bin ton kapasite ile küresel çapta hijyen ve sağlık alanında Spunbond Nonwoven üretimi yapıyor. Yıllık 3 milyar metrekare kapasite ile Avrupa’nın en büyük 5 hijyen film üretim tesisi olarak faaliyet yürütüyor. Amiral gemisi olarak 2009’da kurulmasına vesile olduğu Gülsan Holding, 13 farklı üretim sahasına sahip bulunuyor ve toplam 1 milyon 150 bin metrekare alanda Türk sanayisine ve endüstriyel yaşamına hizmet veriyor. 2009 yılında kurulan Gülsan Holding, bugün tekstilden, teknik tekstile, enerjiden, inşaata ve otomotive uzanan geniş alanda faaliyet yürütüyor. 1999’da Anadolu’daki ilk otoprodüktör tesisi ile bu alandaki yatırım hamlesine başlayan Gülsan Holding, HES, RES ve biyokütle enerji alanlarındaki yatırımlarda, bu sahanın da etkin oyuncuları arasında yer aldı.

Kişisel başarı değil, bir ailenin başarısıdır

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde düzenlenen “Kariyer Yolu” etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek ailenin iş hayatına dair değerlendirmelerde bulundu. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleşen moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu’nun yaptığı söyleşide, Gülsan Holding’in kuruluşundan itibaren tarihi yatırım süreçleri ve deneyimlerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, “Bizimki kişisel bir başarı değil, bir ailenin başarısıdır” yorumunu yaptı.

Risk alarak katıldığı ihale başarı getirdi

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Topçuoğlu, 1976 yılında sünger yatak üretimiyle sanayiye adım attıklarını, 1983’te ise çuval üretimine başladıklarını söyledi. 1983 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra ailenin çuval üretim tesisinde çalışma hayatına devam ettiğini belirten Topçuoğlu, Irak hükümetinin düzenlediği bir ihalenin ailenin ticari hayatında belirleyici bir rol üstlendiğini şöyle anlattı:

“90 çalışanla çuval üretimine başladık. Bir yıl sonra rahmetli Başbakan Turgut Özal ihracat seferberliği başlattı. Irak ile petrol karşılığı ihracat anlaşması yapıldı. Ben 24 yaşında Irak hükümetinin açtığı çuval ihalesine girmek için Basra’ya gittim. Daha doğrusu önce Ürdün’e, sonra taksi ile Basra’ya gittim. Geceyi askerî sığınakta geçirdim. İhaleye katılan tek kişi bendim. Çünkü savaş ortamında kimse ihaleye gelmemişti. Numunelerimiz de beğenildiği için ihale bizde kaldı. O gün orada o riskleri aldığımız için 1989’a kadar Irak’ın çuval ihtiyacını karşıladık.”

Halı sektörünün önünü açan yatırım

Gülsan Holding’in 1994 yılında yaptığı BCF halı ipliği yatırımının Gaziantep’in makine halısında dünyanın en büyük üretim merkezi olmasına öncülük ettiğini hatırlatan Topçuoğlu, yatırım sürecini şu şekilde aktardı:

“1990’lı yılların başıydı. Amcam rahmetli Naci Topçuoğlu Gaziantep Sanayi Odası’nın meclis başkanı idi. Gaziantep’ten bir grup makine imalatçısı, Sanayi Odası’nın organizasyonu ile İtalya’da bir fuara gidiyor. İtalya’ya giden amcam orada polipropülen (PP) halı ipliğini görüyor. Bu iplikle yapılan halıların Avrupa’da büyük rağbet gördüğünü, trend olduğunu görüyor. Gaziantep’e dönünce de halı sektörüne yönelik iplik yatırımı kararı alınıyor. Halı üreticilerinin olumsuz görüşlerine rağmen 1994 yılında BCF halı ipliği tesisi kuruluyor. O dönemde halıların büyük çoğunluğu akrilik iplikle üretiliyor. Polipropülen akriliğe göre çok daha avantajlı. Leke tutmuyor, kolay temizleniyor, tüylenmiyor ve renk değiştirmiyor. Ancak bunlara rağmen halı sektörü yeniliklere karşı direnerek bu ipliği kullanmak istemiyor. Bunun üzerine biz bir halı tezgahını kiralayarak PP iplikle halı üretimi yapmak için kolları sıvadık. Halı imalatında PP ipliğin kullanılmaya başlanması ile sektörde yeni bir sayfa açıldı. Yatırım, üretim ve ihracat hızlı bir şekilde artmaya başladı. Gaziantep böylece makine halısı üretiminde dünyanın en önemli merkezi haline geldi.”

Dünyadaki 10 büyük üreticiden biriyiz

Uluslararası fuarları ve sektörlerdeki yenilikleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Mustafa Topçuoğlu, “Araştırmayı hiçbir zaman bırakmadık. 1998 yılında yine bir fuarda bebek bezi üretimini gördük. O zaman bebek bezi kullanımı çok yeni idi. Sektörün önünün açık olduğunu keşfettik. Bebek bezinde ve hijyenik pedlerde kullanılan kumaşları üretelim dedik. 2002 yılında bu ürünün üretimine başladık. Şu anda dünyadaki 10 büyük üreticiden biriyiz. Kaliteye ve insana yatırım yaptık. Doğru düzgün çalıştık. 20 kişi ile başladığımız bu yolda 2500 civarında çalışanla Türkiye’nin en büyük 130 firmasından birisi haline geldik” diye konuştu.