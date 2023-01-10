Gaziantep'teki taşınmazın satışına onay

Gaziantep’te özelleştirme kapsamındaki bir taşınmazın satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki taşınmazın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihalede 40 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Doğtem Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.