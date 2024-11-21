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Gaziosmanpaşa Belediyesinden emeklilere 9 bin TL destek! İşte şartları

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin seçim vaatlerinden olan “Emeklilere Pazar Desteği” başladı.

Haber Merkezi
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Gaziosmanpaşa Belediyesinden emeklilere 9 bin TL destek! İşte şartları
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz şartlarında emeklilere destek sunmak adına pazar desteği programını hayata geçirdi. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa’da ikamet eden, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve sosyal destek şartlarını sağlayan emeklilere 9 bin TL ödeme yapılacak.

Başvurular 8 Aralık’a kadar Yapılabilecek

Emekliler, 8 Aralık tarihine kadar pazar desteğine başvuru yapabilecek. Başvurular https://arabul.gaziosmanpasa.bel.tr/kimlik/emekli internet adresinden online olarak alınacak.

Başvuru şartları:

- Gaziosmanpaşa’da ikamet etmesi

- Aylık hane gelirinin 30 bin TL’nin altında olması

- Emekli ya da aynı adreste yaşayan yakınlarının, piyasa rayiç değeri veya kasko bedeli 1 milyon 200 bin TL ve üzeri bir araca sahip olmaması
Öte yandan emekli kişinin kendisi veya aynı ikamet adresinde yaşayan bir yakınında ağır engelli ya da tam bağımlı bir birey bulunuyorsa, diğer kriterlere bakılmaksızın destek sağlanacağı belirtildi.

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