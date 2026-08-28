GDS, akıllı depo teknolojileriyle lojistiğin geleceğini şekillendiriyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Artan e-ticaret hacmi, ürün çeşitliliği ve hızlanan teslimat süreçleri, işletmeler açısından depo yönetimini stratejik bir rekabet alanına dönüştürüyor. Günümüzde depolarda yalnızca daha fazla ürünün daha az alana sığdırılması değil; stok hareketlerinin anlık izlenmesi, operasyonel hataların azaltılması, ürünlerin hızlı erişilebilir olması ve süreçlerin otomasyonla yönetilmesi de önem kazanıyor. GDS de bu dönüşüme yönelik olarak klasik raf sistemlerinden yüksek yoğunluklu depolama çözümlerine, otomatik depolama ve geri çağırma sistemlerinden Mekik Raf Sistemleri’ne kadar geniş bir ürün gamı sunuyor.

“Depoları teknolojiyle donatıyoruz”

GDS Gökçelik Depo Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi H. Burak Aras, lojistikte dönüşümün merkezinde teknoloji ve verimliliğin bulunduğunu belirterek, depo sistemlerinin artık yalnızca fiziksel depolama kapasitesi üzerinden değerlendirilmediğini söyledi. Aras, “Depolanan ürünün ne olduğu, ne zaman hareket ettiği, hangi hızda işlem gördüğü ve operasyonun ne kadar verimli yönetildiği büyük önem taşıyor. GDS olarak mekanik altyapıyı dijital teknolojiler, otomasyon ve veri odaklı çözümlerle bir araya getiriyoruz” dedi. Teknoloji yatırımlarının büyüme stratejilerinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Aras, Mekik Raf Sistemleri, otomatik depolama çözümleri ve üretim altyapısındaki otomasyon yatırımlarını sürekli geliştirdiklerini ifade etti. Aras, GDS’nin hedefinin depoları yalnızca daha büyük değil, daha akıllı, esnek, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek olduğunu belirterek, Türkiye’nin yanı sıra küresel pazarlardaki intralojistik ihtiyaçlara yönelik çözüm geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Mekik Raf Sistemi öne çıkıyor”

GDS’nin teknoloji odaklı çözümleri arasında öne çıkan Mekik Raf Sistemi, özellikle yüksek yoğunluklu palet depolama ihtiyacı bulunan işletmelere yönelik geliştiriliyor. Radyo frekans kontrollü çalışma, uzaktan izleme, performans takibi, arıza tespiti ve çarpışmayı önleyici sensör teknolojileriyle desteklenen sistem, depolama alanının etkin kullanılmasına katkı sağlıyor. FIFO ve LIFO operasyonlarına uyum sağlayabilen Mekik Raf Sistemi, aynı ölçülerdeki paletlerin yoğun olarak depolandığı tesislerde ürün hareketlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Böylece işletmeler mevcut depo alanından daha yüksek verim alabiliyor ve operasyonlarını daha izlenebilir hale getirebiliyor.