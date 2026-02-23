GDS Gökçelik, “akıllı depo” çözümleriyle fark yaratıyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Gökçelik A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren GDS Gökçelik Depo Sistemleri, depo ve lojistik altyapı çözümleri alanında dönüştürücü yeniliklerle global arenada adından söz ettiriyor. 1976’da raf ve sergileme ürünleri üretmek üzere kurulan Gökçelik, bugün Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde beş entegre fabrikasında ileri teknoloji üretim süreçleriyle depo ve raf sistemleri sektörünün önde gelen oyuncularından biri konumuna geldi.

GDS’nin ürün portföyü, geleneksel depo raf sistemlerinden en sofistike otomasyon sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sektörün klasik ihtiyaçlarını karşılayan sırt sırta depo rafları, dinamik raf sistemleri, mezanin çözümleri, hafif ve ağır yük sistemleri gibi pek çok ürün seçim imkânı bulunurken; bu klasik sistemlere yeni nesil teknolojiler entegre edildiğinde ortaya akıllı depo çözümleri çıkıyor. Özellikle mekik depo raf sistemleri ve otomatik yükleme-boşaltma çözümleri (AS/RS) gibi ileri teknoloji ürünler; hem LIFO hem de FIFO prensiplerini destekleyen çalışma biçimi, radyo frekans kontrollü sinyalizasyon, uzaktan arıza tespiti ve performans izleme gibi özelliklerle donatılıyor.

“Artık teknoloji ihraç ediyoruz”

Teknolojik yatırımlar sadece ürünlerde değil; üretim süreçlerinde de kendini gösteriyor. GDS, üretim tesislerinde yüksek otomasyon, robotik kaynak hatları ve dijital üretim takip sistemleri kullanarak verimliliği artırma hedefini sürdürüyor. Ayrıca şirket, akıllı fabrikalar ve üretim verilerinin gerçek zamanlı analizini sağlayan ERP/MES uygulamalarını da yoğun şekilde hayata geçiriyor. Yönetim Kurulu üyesi H.Burak Aras, “Artık hedefimiz yalnızca ürün ihraç eden bir şirket olmak değil; teknoloji ihraç eden, yazılım ve otomasyon altyapısıyla global projelere yön veren bir çözüm sağlayıcı olmak. 50 yıllık tecrübemizi, akıllı depo sistemleri ve dijital lojistik altyapılarıyla geleceğe taşıyoruz” dedi.

Teknoloji ve esneklik öne çıkıyor

GDS’nin üretim yaklaşımı, yüksek teknoloji seri üretim hatlarını esnek üretim kabiliyetiyle birleştiriyor. Bursa’daki tesislerde bulunan sekiz adet rollforming hattı ve geniş makine parkuru, standart üretim kadar müşteriye özel çözümler sunma becerisini de beraberinde getiriyor. Üretim hatlarının bir üründen diğerine geçiş süresinin ortalama 15 dakika olması, firmanın özelleştirilmiş taleplere hızlı yanıt verebilmesini sağlıyor. Sektöründe “sadece ürün üretmek” yerine “çözüm yaratmak” ilkesiyle hareket eden GDS, projelendirme, üretim, montaj ve satış sonrası kontrol süreçlerini tek bir sorumluluk zinciri içinde yöneterek kalite ve müşteri memnuniyetini sürekli kılıyor.

Lojistik sektörü hızla dijitalleşirken, depolama altyapısının da buna ayak uydurması kaçınılmaz hale geldi. GDS, Endüstri 4.0 odaklı yatırımlarını sadece üretim hatlarında değil; akıllı depo ve lojistik yazılım altyapılarında da yoğunlaştırıyor. GDS’nin stratejik vizyonu, sadece stokları istiflemekten çok daha fazlasını hedefliyor. H.Burak Aras, şirketin vizyonunu şu sözlerle özetledi: “Günümüz lojistik operasyonları artık sadece fiziksel alan yönetimiyle sınırlı değil. Dijitalleşme, otomasyon ve veri analitiği depo sistemlerinin ayrılmaz parçaları haline geldi. Biz GDS olarak, ‘her rafta bir akıl var’ anlayışıyla; mekanik sistemleri dijital zekâ ile birleştiriyoruz.”

Aras, vizyonun temelinin şirketin yarım asırlık tecrübesi ve sürekli yenilik arayışından geldiğini belirtti. Aras, “Bu birikimi gelecek nesil akıllı sistemlerin tasarımına aktarıyoruz. Ar-Ge ekiplerimiz hem donanım hem de yazılım yönlü inovasyon projelerine odaklanıyor; yapay zekâ destekli sistem optimizasyonları ve sensör teknolojileriyle depo çözümlerini bir üst seviyeye taşıyoruz” diye ekledi.