GEBKİM OSB, yeşil dönüşümde kaynak verimliliğine odaklandı

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Sanayide sürdürülebilir üretim anlayışının önemli unsurlarından biri, su kaynaklarını korumak ve mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır. Bu doğrultuda 100 bin metreküp hacme sahip GEBKİM Gölet Projesi’ni hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında bölgede yağmur suyu hasadı gerçekleştirerek katılımcılarımız için alternatif bir su kaynağı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra mevcut tesislerimizde de su tasarrufuna yönelik uygulamalarımız devam ediyor. Atık su arıtma tesisimizde gerçekleştirdiğimiz hat revizyonlarıyla kimyasal hazırlama, çamur susuzlaştırma ünitesi ve insani kullanım gerektirmeyen temizlik işlemlerinde arıtılmış atık su kullanmaya başladık. Bu uygulama sayesinde aylık 1.000 metreküp şebeke suyu kullanımının önüne geçiyoruz. Atık su ve kuyu suyu arıtma tesislerimizde yaptığımız revizyonlarla da yıllık 20 bin metreküp suyu geri kazanmayı sürdürüyoruz” dedi.

"Su verimliliği için bina ve tesislerimizde önlemler aldık"

Su verimliliğinde ölçüm ve analiz çalışmalarının önemine dikkat çeken Aracı, “Su verimliliğinin yalnızca tüketimi azaltmaktan ibaret olmadığını, suyun nerede ve nasıl kullanıldığının ölçülmesi ve üretim süreçlerinin buna göre analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle yürüttüğümüz Mavi Damla Su Verimliliği Projesi kapsamında, su kullanımının yüksek olduğu iki pilot tesisimizin tüketim profillerini analiz ettik. Ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda firmalarımızın uygulayabileceği su verimliliği çalışmalarını belirledik. GEBKİM OSB Yönetim Merkezi’nde de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Su Verimliliği Yönetmeliği doğrultusunda su verimliliği sistemimizi oluşturup dokümante ettik. Bina ve tesislerimizde gerekli önlemleri aldık” diye konuştu.

“Su tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarımızı sürdürüyoruz”

Aracı, “Su verimliliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla katılımcılarımıza yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Yeşil alanlarımızda kullandığımız damlama ve yağmurlama sulama sistemleriyle de su tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarımızı sürdürüyoruz. 246 hektarlık GEBKİM OSB alanındaki yeşil alanlarımızın 10 bin 880 metrekarelik bölümünde yağmurlama, 176 bin 64 metrekarelik bölümünde ise damlama sulama sistemi kullanıyoruz” diye konuştu.

GEBKİM OSB’de yeşil dönüşüm kapsamında enerji, emisyon ve atık yönetimine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. TS EN ISO 50001 kapsamında enerji tüketimleri izlenirken LED aydınlatma, enerji verimli ekipmanlar ve GES panelleriyle kaynak kullanımının verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Sera gazı emisyonları düzenli olarak takip edilirken katılımcı firmaların yüzde 31’i emisyon hesaplarını tamamlamış durumda. TS EN ISO 14001 kapsamında atıkların uygun şekilde yönetilmesi ve çalışanların çevre bilincinin artırılması sağlanırken fiziksel arşivin dijitalleştirilmesiyle de kâğıt tüketimi ve atık oluşumu azaltılıyor.