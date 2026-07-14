Gece yarısı tabela değişecek: Benzine zam geliyor

ABD ile İran arasında ateşkesin sona ermesi ve bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak döviz kurlarındaki artış da sürüyor.

Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Zam sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?

Beklenen 1 lira 55 kuruşluk zam sonrasında benzinin litre fiyatının İstanbul'da 64,53 TL, Ankara'da 65,48 TL, İzmir'de 65,77 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Doğu illerinde ise litre fiyatının 67,12 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

Petrol fiyatları son bir ayın zirvesine çıktı

Benzine beklenen zammın arkasında, küresel enerji piyasalarında yaşanan sert yükseliş bulunuyor. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanan çatışmaların arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı salı günü 84,80 dolara yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskıyı güçlendirdi.