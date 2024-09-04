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Gecelik TL faizinde 1 ayın zirvesi görüldü

Dolar/TL, 34 seviyesinin üzerinde sınırlı yükselişle işlem görürken, TL'de gecelik faizler son 1 ayın zirvesini gördü.

Haber Merkezi
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Gecelik TL faizinde 1 ayın zirvesi görüldü
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Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, dün günü önceki kapanışa göre artışla 34,0042'den tamamlarken, bugün de 34,04 seviyelerinde karşılık buluyor.

Küresel piyasalardaysa Dolar endeksi, gerileyerek 101,6 seviyesinden işlem görüyor.

TL’de gecelik faizler zirvede

Gecelik TL faiz oranları (TLREF) dün yüzde 52,99 seviyesinden son 1 ayın zirvesine yükseldi.

TL’de beklentiler olumlu

Reuters haberine göre, bir bankanın FX işlemcisi, “Ağustos ayında TL'de gerçekleşen ve büyük bölümü küresel fiyatlamalar kaynaklı değer kaybı sonrası, eylül ayında beklentiler daha olumlu" dedi.

İsminin açıklanmadığı döviz işlemleri yetkilisi, "Büyüme verileri sonrası, dün artan bir TL talebi görüldü. TCMB'nin son zorunlu karşılık adımlarının, gecelik faizlerin, politika faizi altına kalmasına izin verilmeyeceği izlenimi önemliydi. Tüm bunları ve geçen ayki olumsuz seyri TL'deki değer kazancı yaratan faktörler arasında sayabiliriz" dedi.

Döviz piyasasında ayrıca bu hafta (5 Eylül’de açıklanacak) OVP beklentileri ve Fitch'in Türkiye kredi notu güncellemesi (6 Eylül) kritik olacak.

TLREF nedir?

Gecelik Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TLREF), finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılırken, TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan bir gösterge olarak tanımlanıyor.

TLREF Kuralları, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. temsilcilerinden oluşan TLREF Komitesi tarafından oluşturuluyor.

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