Geçen haftanın en çok yatırımcı kazanan fonları belli oldu

Geçtiğimiz hafta yatırımcı sayısını en fazla artıran yatırım fonları açıklandı. Açıklanan verilere göre listenin zirvesinde 5 bin 404 yeni yatırımcı ile Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (LTL) yer aldı.

İkinci sırada 2 bin 874 yeni yatırımcı kazanan Pusula Portföy Birinci Değişken Fon (PBR) bulunurken, üçüncü sıraya 2 bin 277 yeni yatırımcı ile Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE) yerleşti.

Listenin devamında Pardus Portföy Hisse Senedi Fonu (KHA) 2 bin 8, Pusula Portföy fonu (PUK) bin 438, KLU kodlu fon bin 292, Ak Portföy (AES) bin 209, DLY kodlu fon 915 ve BUB kodlu fon ise 889 yeni yatırımcı kazandı.