Geçen yıl toplanmayan meyveler bu yıl koruma altına alındı

Ege Bölgesinde bu yıl Mart ayı oldukça sıcak geçince özellikle Aydın ve İzmir yaylarında bulunan kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı. Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar Nisan ayında adeta karakış yaşanınca çiçeklerini döktü, pek çok meyve ağacını da soğuk vurdu.

Ege’de erik ve kiraz verimi bakımından son yarım asrın en kıt yılı yaşandı

Bu yıl mevsimlerde yaşanan dengesizlik nedeniyle Ege’de erik ve kiraz verimi bakımından son yarım asrın en kıt yılı yaşandı. Kıtlık nedeniyle erik ve kirazın kilogram fiyatı geçen yıla göre neredeyse 20 kat artınca meyveler kıymete bindi.

Aydın ve İzmir dağlarındaki yaylalarda az miktardaki erik meyvesini koruyabilmek için çiftçiler ağaçların üzerine yeşil file gererek ürünleri doğal haliyle saklamaya çalışıyor.

Bu sene erik ve kirazın yok denecek kadar az olduğunu belirten üreticiler, "Eskiden ton ile satardık. Bu yıl kiloyla satıyoruz. Geçen yıllarda ürünün satışından elde edilen tüm gelir toplama maliyetini karşılamadığı için pek çok kişi mahsulü ağacında bıraktı. Bu yıl mahsul olmayınca tek tek toplayıp gram gram satıyoruz. Bu nedenle az miktardaki ürünü korumak için bahçelerdeki ağaçların üzerine filelerle kapattık" diye konuştular.