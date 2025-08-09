Geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu
2025 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 9,23 olarak belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri'ni yayımladı.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2025 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %9,23 olarak tespit edildi.
