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Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu

2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri'ni yayımladı.

Uygulanacak değerleme oranı

Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 olarak tespit edildi.

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