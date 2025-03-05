Geçim krizi büyüyor: 3,6 milyon hane aşırı yoksulluk sınırında!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik faaliyet raporu, 3 Mart’ta yayımlandı. Raporda, çarpıcı veriler yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın raporu, Türkiye’de yoksulluğun tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. 2024 itibarıyla aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 3,6 milyona çıkarken, sosyal yardım harcamalarında da keskin bir artış yaşandı.

Bakanlık verilerine göre, 2024 yılında sosyal yardımlara ayrılan bütçe 491,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu miktar, 2023 yılına kıyasla yüzde 61’lik bir artış anlamına geliyor. Sosyal desteklerin yüzde 96’sının nakdi olarak sağlandığı, yüzde 89’unun ise düzenli yapılan ödemelerden oluştuğu belirtildi.

Sosyal yardım alan hane sayısı 4,5 milyonu aştı

Rapora göre, 2024 yılında toplam 4 milyon 574 bin 684 hane sosyal yardımlardan faydalandı. Öne çıkan bazı destek kalemleri ise şöyle:

Elektrik tüketim desteği: 4 milyon 87 bin 785 hane

Şartlı Eğitim Yardımı: 1 milyon 744 bin 442 kişi – toplam 1,3 milyar TL

Gıda yardımları: 4 milyon 262 bin 105 kişi

Barınma yardımları: 21 bin 380 hane

Doğalgaz tüketim desteği: 702 bin 253 hane

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlusu kişi sayısı: 9 milyon 444 bin 458

Çocuklar risk altında

2024 yılında, ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan toplam 272 bin 348 çocuğa ulaşıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, geçici yardımlar ile birlikte 2024 yılında toplam 252 bin 348 çocuk, ailesinin yanında desteklenmesi amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamına alındı.