Geçiş belgesi sayısı 1,6 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklama ile kara yolu taşımacılığında alınan geçiş beklerine ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, COVID-19 salgını ile tedarik zincirinde yaşanan değişikliklerin Türkiye’nin dünya ticaretindeki konumunu güçlendirdiğine işaret edildi.

Ticarette yaşanan artışın kara yolu taşımacılığı sektörüne yönelik talebi de artırdığı aktarılarak, salgın öncesi dönem ile karşılaştırıldığında, uluslararası taşıma faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alan firma sayısının kasım ayı itibarıyla yüzde 50 artış gösterdiğinin altı çizildi.

Aynı dönemde uluslararası taşıma yapmak üzere Bakanlığın otomasyon sistemine kaydedilen taşıt sayısının 55 bin arttığı, firmalarda kayıtlı taşıt sayısının da ortalama yüzde 33 arttığı ifade edildi.

Uluslararası kara yolu taşımacılığında bu yılın 10 aylık döneminde yüzde 15 artış yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımız nezdinde son dönemde gerçekleştirilen girişimler neticesinde Avrupa’ya yönelik taşımalarda Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerde, Asya’ya yönelik taşımalarda Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan ile transit geçiş belgesi sorununun çözülmesi Türk taşımacılarının önünü açtı. Sadece son iki haftada, Azerbaycan’dan 1000 adet 3’üncü ülke ve 3 bin adet transit, Gürcistan’dan 3 bin adet 3’üncü ülke, Belarus’tan 1000 adet boş giriş yük alma ve 500 adet 3’üncü ülke, Estonya’dan 200 adet tek-tip, Yunanistan’dan da 3 bin adet ikili geçiş belgesi ilave olarak alındı. Böylece 2022'de 21 farklı ülkeden alınan ilave geçiş belgesi sayısı 320 bini, toplam geçiş belgesi sayısı da 1,6 milyonu aştı."