Geely’den elektrikli araçlarda şarj süresini 4,5 dakikaya indiren sistem

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Çinli otomotiv üreticisi Geely, elektrikli araçlarda şarj süresini 4,5 dakikaya kadar düşüren yeni sistemini tanıttı. Şirket, yeni teknolojinin sektördeki en hızlı şarj çözümlerinden biri olduğunu belirtirken, hamle BYD ile hızlanan ultra hızlı şarj rekabetine doğrudan yanıt olarak öne çıktı.

Geely'nin açıkladığı sisteme göre araç bataryası, 2,2 megavatlık şarj altyapısı ve yüksek hızlı batarya kapasitesi sayesinde normal ortam sıcaklığında yüzde 10'dan yüzde 70'e 4,5 dakikada şarj edilebiliyor.

Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 97'ye ulaşması ise 8 dakika 40 saniye sürüyor.

Geely yöneticisi Zhang Dewang, mevcut şarj hızlarının fiziksel sınırlara yaklaştığını ve bundan sonraki hız artışlarının marjinal katkısının giderek azalacağını söyledi.

Batarya güvenliğinde yapay zeka kullanılacak

Şirket, yüksek güçte şarj sırasında güvenlik ve kararlılığı sağlamak için bulut ve araç içi sistemlerde yapay zekâ kullanıyor.

Bulut tabanlı dijital ikiz simülasyonları ile araç üzerinde çalışan derin öğrenme modelleri, batarya sağlığını izlemek, termal yönetimi sağlamak ve olası riskleri önceden tahmin etmek amacıyla birlikte çalışıyor.

Ultra hızlı şarjda BYD ile rekabet

Geely'nin yeni sistemi, megavat seviyesindeki şarj ağlarına yatırım yapan BYD'nin hamlelerinin ardından geldi. BYD, bu yılın başında bataryayı yüzde 10'dan yüzde 97'ye dokuz dakikada şarj edebilen yeni nesil hızlı şarj sistemini tanıtmıştı.

Deutsche Bank'ın BYD yönetimiyle yapılan görüşmeye dayandırdığı bilgiye göre şirket, 2028'e kadar 90 bin şarj istasyonu kurmayı planlıyor.