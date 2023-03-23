GEKADER: Erciyes Dağı büyüklüğündeki enkaz kütlesi dönüşüm bekliyor

Türkiye’de 11 ilde yaşanan büyük felaket sonrası birçok sektör çalışmalarını hızlandırarak yaraları sarmaya çalışıyor. Afet bölgelerinde barınma yine büyük bir ihtiyaç olarak ön plana çıkarken gıda, tekstil, sektörlerinin yanı sıra, geri dönüşüm sektörüne de büyük görevler düşüyor.

Afet bölgelerinde yaşanması muhtemel hurda konusunda yaşanacak kaoslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Kurucu Başkanı Fatih Eren, “Yıkılan ve yıkılacak 11 ilde toplamda 582 bin bağımsız bölümden ortaya çıkan demirden betona, evsel eşyadan alüminyuma kadar birçok geri dönüştürülebilir atık orta ve kısa vadede afet bölgelerinde ciddi kaoslara sebebiyet verebilir. Hem toplumun psikolojini bir nebze olsun iyileştirmek adına bir an önce buradaki geri dönüşüm çalışmalarının başlaması gerektiğini söylemek isterim. Geri dönüştürülebilir ekonomik değeri korumak ve dönüşümü yapabilmek adına ben bir kez daha çağrımı yenilemek istiyorum. GEKADER olarak bizler görev verilmesi durumunda üyelerimizle birlikte göreve hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.” dedi.

“100 milyon ton karşılığında 20 bin depozito iade sistemi”

100 milyon ton geri dönüştürülebilir atığın yaklaşık 20 milyar TL’lik bir ekonomik kaynak yaratacağına işaret eden Eren, “20 milyar TL ile neler yapabileceğine dair hazırladığımız çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirmek istediği sıfır atık projesine çok ciddi manada bir katkı sunacağını görüyoruz. Türkiye’nin 40 bin noktasına depozito iade sistemi kurulabilir. Böylece sürdürülebilir ekonomi adına da somut bir adım daha atmış olabiliriz.” dedi.