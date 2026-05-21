Geleceğin ekonomik anatomisi: Prof. Dr. Sinan Alçın’dan stagflasyon ve kur uyarısı

Dünya ekonomisinin son dönemde ciddi bir türbülanstan geçtiğini belirten Prof. Dr. Alçın, ABD'nin 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerinin 2007 sonrası en yüksek düzeye çıkmasının piyasalar tarafından yeni bir finansal krizin habercisi olarak fiyatlandığını ifade etti. Şu an dünyada 368 trilyon dolarlık devasa bir borç yükü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alçın, bu borç eritilirken güçlü ülkelerin daha korunaklı kalacağını, ancak gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimde ve çeşitli sektörlerde ciddi darboğazlarla karşılaşabileceğini vurguladı.

Stagflasyon riski ve enerji şoku

Küresel piyasalarda stagflasyon riskinin masada olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alçın, özellikle enerji arz güvenliği sorunlarının bu süreci tetikleyebileceğini belirtti. Prof. Dr. Alçın'a göre, stratejik rezervlerin azalması ve savaş ortamının devam etmesi bir enerji şoku yaratarak enflasyonu körükleyebilirken, küresel büyüme iştahındaki yavaşlama ile birleştiğinde stagflasyona giden kapıyı aralayabilir.

Türkiye Ekonomisi: Cari açık ve ‘adil’ kur değeri

Türkiye ekonomisi özelinde temel riskin bir 'ödemeler bilançosu krizi' olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alçın, geçen yıl 25 milyar dolar olan cari açığın bu yıl 55-60 milyar dolar bandına çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Alçın, HSBC’nin 50 TL’lik yıl sonu dolar tahminini iyimser bulduğunu, TL’nin reel değeri göz önüne alındığında 52-55 TL arası bir kurun daha adil ve anlaşılabilir bir değer olacağını savundu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini %50 oranında artırmasını 'muazzam bir artış' olarak nitelendirdi.

Sanayide ‘saçılmış üretim’ ve çalışan yoksulluğu

Türkiye'nin erken bir sanayisizleşme süreciyle karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Alçın, üretim yapısının ‘dikey disentegrasyon’ yani parçalanma yoluyla ufak atölyelere ve taşeronlara kaydığını ifade etti. Prof. Dr. Alçın, ‘saçılmış üretim’ olarak adlandırılan bu dağınık yapının emek üzerinde ciddi baskı yarattığını, sendikasızlaşma ve düşük ücretler nedeniyle insanların çalışırken yoksullaştığı bir 'prekarya' sınıfının oluştuğuna dikkat çekti.

Yastık altı altın sisteme döner mi?

Devletin altına dayalı tahvil ihracı hamlesini de değerlendiren Prof. Dr. Alçın, bu adımın hazineye bir miktar kaynak sağlayabileceğini ancak yastık altındaki altının tamamen çözülmesini beklemediğini söyledi. Türkiye'de altın tutma alışkanlığının ağırlıklı olarak 'iddihar' amacına dayandığını belirten Prof. Dr. Alçın, bu davranış biçiminin sadece faiz artışıyla bozulmasının zor olduğunu ifade etti.