“Geleceğin Türkiye’si gücünü çeşitlilikten alacak”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından, kurulacak yeni devletin izleyeceği ekonomi politikalarını belirlemek için 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde düzenlediği İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yıldönümü anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi başladı. “Yeniliğe Davet” sloganı ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongre, 21 Mart tarihine kadar sürecek.

Dün sabah Gençlik Forumu ile başlayan kongrenin öğleden sonraki bölümünde sanatçı Karsu’nun performansının ardından açılış oturumu gerçekleştirildi. Açılış oturumuna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Araştırmacı Yazar Bekir Ağırdır, Türk Girişim ve İş Dünyası (TÜRKONFED) Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Siyasetçi Yazar Gülsün Bilgehan, Bilkent Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, İktisatçı Yazar Dr. Serdar Şahinkaya, Sanatçı Aktivist Sir Bob Geldof katıldı.

“Deprem yeni kuralları, yeni kurumları doğursun”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geleceğin Türkiye’sinin gücünü çeşitlilikten alacağını dile getirdi. Soyer, kongreyi düzenlerken cesaretlerini İzmir’in sahip olduğu bu görkemli geçmişten aldıklarını belirterek, “100 yıl önce geleceği inşa etmek için İzmir’i tercih eden Atatürk ve onun kadın-erkek tüm yol arkadaşlarının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu kongreyi ilk kongreden tam 100 yıl sonra, aynı gün yapacaktık ama deprem felaketini yaşadık. Artık hiçbir şey daha önceki gibi olmayacak. Kırılan o fay geçmişteki yapılan hatalarla gelecek arasına kalın bir çizgi çeksin. Bu deprem yeni kuralları, yeni kurumları ve doğasıyla uyumlu yeni şehirleri doğursun” dedi. Bugün Türkiye’nin 100 yıl öncekine benzer koşullardan geçtiğini anlatan Tunç Soyer, “Bir enkazın, bir yıkımın ortasındayız. Bunun ortasında sivil bir girişimle, sivil bir kongre düzenliyoruz. Haklı ve güçlü sivil girişimler siyasilerin kararlarını belirler. Hatta sivil inisiyatifler o kadar güçlü olur ki, siyasilerin başka bir irade ortaya koyması mümkün olmaz. Bu kongre tam da böyle bir çalışma. Halkın düşüncelerini, özlemlerini, kılcallarından gelen tüm önerileri birleştiriyor ve bu ülkenin yeni misakı iktisadını dünyaya ilan ediyoruz. Kongremizin 8 ay süren hazırlıklarında kullandığımız yöntem içerik kadar önemliydi” diye konuştu.

“Bencilliğimizin yerini dayanışma alacak”

Geleceğin Türkiye’sinin gücünü çeşitlilikten alacağını belirten Tunç Soyer, “Hazırlık sürecinde aramızdaki farklıkların bizi zenginleştirdiğini, kadınlar olmadan yarım kaldığımızı, dünyanın kendi etrafımızda döndüğü yanılsamasından kurtulup dayanışmayı büyüttüğümüzde hayatın güzelleştiğini gördük. 8 ayın sonunda kendimizi iktisadın geleneksel tanımına direnebilecek kadar donanımlı ve güçlü hissediyoruz. İktisat kavramı, doğadaki kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu söyler. Kongremizin geldiği noktada bunun tam tersine inanıyoruz. Kongrenin hazırlık çalışmalarında gördük ki, doğadaki kaynakların sonsuz, insan ihtiyaçlarının sınırlı olduğu anlaşılacak. Yoksa bu gezegenin insan türünü taşıma kabiliyeti ortadan kalkacak” dedi.

Tunç Soyer, şöyle konuştu: “Dünyanın geldiği noktada, sınırsız ihtiyaçların değil, ‘karınca kararınca’nın iktisadına doğru cesur bir adım atmak zorundayız. Büyüklük ve hız fetişleri üzerine oturan sınırsız hırs ve ihtiraslarımızla yüzleşebilirsek hayatın anlamı ve derinliğinin sonsuzluğuyla buluşacağız. Bencilliğimizin yerini dayanışma, bireysel zenginliğin yerini bereket, ihtiyaç fazlası tüketimin yerini sanat, felsefe ve yaşamın bizatihi kendisi alacak. Bu sözlerin arı kovanına çomak sokmak anlamına geldiğini biliyorum. Fakat insanlığın ve doğanın içinden geçtiği bu acı durum karşısında elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz.” Aslında kongreye hazırlık amacıyla 8 ay önce bir yürüyüş başlattıklarını ifade eden Soyer, “Bu yürüyüşümüze çiftçiler, işçiler, kadınlar, gençler, Türkiye’nin her yerinden gelen sanayici, tüccar, esnaf, sokak emekçileri katıldı. Dünyanın her yerinden düşünür, uzman ve akademisyenler çalışmamıza dahil oldu. İzmir bir kere daha toplumun her kesiminin buluştuğu bir arenaya dönüştü. Bu kongre başlayıp bitecek bir süreç değil. 21 Mart akşamında alacağımız kararların takipçisi olacağız. Kalkıştığımız işin ciddiyetini ve bizlere yüklediği tarihi sorumluluğu çok iyi biliyoruz. Yeni, adil, özgür, müreff eh ve demokratik bir Türkiye doğuyor. 100 yıl önce atalarımızın işgal altında kalmış bir ülkeden Cumhuriyet mucizesini yaratmaları gibi, bu enkazın altından da kalkarak, yine o muhteşem ülkeyi hep birlikte yeniden kuracağız” görüşünü savundu.

Kongre 7 gün sürecek

7 gün sürecek kongre Türkiye ve dünyanın saygın bilim insanları ve uzmanlarını bir araya getirecek. Prof. Dr. Andrew McAfee, Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Francis Fukuyama, mimar Hiroyuki Unemori, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku, Prof. Dr. Thomas Faist, Prof. Dr. Timothy Garden Ash, Prof. Dr. Vandana Shiva kongrede konuşma yapacak isimler arasında yer alacak. Sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülen kongrede 80’e yakın konuşmacı, birçok kapsamlı sunum yapacak.

İktisat Kongresi’nin bugünkü teması “Vicdana Davet”

Kongrenin bugün “Vicdana Davet” başlığıyla yapılacak olan oturumlarından ilkinde Gazeteci, yazar ve iktisatçı Uğur Gürses, Boğaziçi Üniversitesi’nden sosyolog Prof. Dr. Çağlar Keyder, Bilkent Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı Dr. Gülfem Saydan Sanver konuşacak. Öğleden sonraki oturuma ise Oxford Üniversitesi’nden tarihçi ve yazar Prof. Dr. Timothy Garton Ash, DEVA Partisi Sanayi Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın, TED Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Ayça Tekin Koru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofi si Koordinatörü Hacer Foggo, New York Üniversitesi’nden Davranış Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Şirin, Tek Gıda İş Sendikası’ndan akademisyen Yıldırım Koç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Orhan Turan ve City University of New York’tan teorik fi zikçi Prof. Dr. Michio Kaku katılacak. Yarın ayrıca tüm geliri depremzedeler için düzenlenen Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağışlanacak olan Melike Şahin konseri gerçekleştirilecek.

“Başka bir Türkiye mümkün”

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin ilk etkinliği Gençlik Forumu oldu. Forumda gençler Türkiye hayallerini ifade ederek işsizlik, eğitim, ücretler gibi sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı. Gençlik Forumu’nun sonucunda elde edilecek çıktılar, kongrenin son günü olan 21 Mart’ta sonuç bildirgesine katkı sağlayacak. Forumun açılışında konuşan Tunç Soyer, dünyanın en güzel coğrafyasında, en güzel iklim kuşağında ve en bereketli topraklarında bu yoksulluğu, sefaleti, işsizliği hiçbir gencin hak etmediğini belirterek, başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu vurguladı.