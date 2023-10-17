'Gelecek 5 yılı kapsayacak bir stratejik plan hazırlığındayız'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul işbirliğinde düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşmaları"nın 5'incisi İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci'nin moderatörlüğünde "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Savunma Sanayiimizin Dünyadaki Yeri" başlıklı panel düzenlendi. Panele Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, BMC İcra Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz konuşmacı olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya, savunma sanayisinde tam bağımsızlığın, sürdürülebilirliğin sağlanabileceği bir ortam hedeflendiğini belirterek, "Uzun erimde uzayda hakimiyet kazanma yönünde bir çalışmamız olacak." dedi.

Gelecek 5 yılı kapsayacak şekilde bir stratejik plan hazırlıklarının olduğunu dile getiren Kaya, şunları ifade etti:

"Stratejik plan hazırlığında temel amacı 'sürdürülebilirlik' olarak belirledik. Savunma sanayisinde ortaya çıkan ürünlerin özellikle finansal yapının da güçlendirilmesi anlamında sivil sektörde kullanımı oldukça önem arz ediyor. O yapıyı ele alacağız. Sektörün temel süreçlerini yürütürken faaliyetlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi, ihracat, finansal kaynaklar ve sanayileşme noktasında stratejik planımızı ortaya koyup o çerçevede önümüzdeki yılları planlamayı düşünüyoruz."

"TSK, kendi şirketlerimizin ürettiği ürünlerle sahada çok başarılı sonuçlara imza atıyor"

Roketsan Genel Müdürü İkinci de Roketsan'ın, Türkiye'nin güdümlü mühimmat, füze ve roket teknolojileri konusundaki en önemli kuruluşu olduğunu söyledi.

Roketsan'ın tanksavar füzelerinden gemisavar füzelerine, hava-yer mühimmatlarından SİHA'ların akıllı mühimmatlarına kadar birçok alanda teknoloji üreten ve bunları ihraç eden bir kuruluş olduğuna dikkati çeken İkinci, şöyle konuştu:

"Roketsan, özellikle son yıllarda ihracat tarafındaki atılımıyla da dünya pazarında da çok ciddi yer bulmaya başladı. Bundan sonraki aşamalarda da bunun çok ciddi bir artışla devam edeceği kanaatindeyiz. Türk savunma sanayisi belli aşamaları kaydetti ve başarılı bir noktaya ulaşmış durumda. Bu sadece Roketsan'ın değil, tüm savunma sanayisinin ve ekosistemimizin geldiği başarılı bir nokta. Ülkemize özellikle son yıllarda uygulanan ambargolar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ana unsur olarak kendi şirketlerimizin ürettiği ürünlerle sahada çok başarılı sonuçlara imza atıyor, bütün kritik operasyonlarımızı kendi yerli, milli sistemlerimizle gerçekleştiriyor."

BMC İcra Kurulu Başkanı Yalçıntaş, herhangi bir savunma sanayisi firmasının sivil üretimi yoksa sürdürülebilirliği sağlamasının zor olduğunu belirterek, "Savunma sanayisinde sadece bir müşteri vardır o da devlettir. Devlet bugün alabilir yarın şartlar değişebilir, almayabilir. Bir firmanın hayatiyetini sürdürebilmesi için düzenli nakit akışına ihtiyaç var. Bu yüzden savunma sanayisinde çalışan her firma mutlaka sivil sektöre hitap eden bir ürün geliştirir ki devlet projeleri olmadığı zaman hayatiyetini devam ettirebilsin. BMC'de bu mantıkla devam ediyor, hem savunma sanayisinde hem sivil alanda ürünleri var." dedi.

STM Genel Müdürü Güleryüz de STM'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. STM'nin bir mühendislik firması olduğunu dile getiren Güleryüz, "Şu anda 830 kişiyiz. STM'nin yaklaşık yüzde 75'i mühendis. STM bugüne kadar ülkemizin savunmada ihtiyaç duyduğu ileri teknolojik mühendislik alanlarında çözüm üretmek üzere farklı alanlarda faaliyet gösterdi. Sektörde firmaları en iyi tanıyan firmaların başında geliyoruz. Farklı alanlarda farklı rollerde ekosistemdeki bütün partnerlerle çalışma şansımız oldu." diye konuştu.

"SAHA İstanbul olarak faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz"

Panelin ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar açıklama yaptı.

Bahçıvan, savunma sanayisinin Türkiye'nin parlayan yıldızı, geleceğe dair öz güven ve umut ışığı olduğunu belirterek, rakamların da bunu net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Bayraktar da SAHA İstanbul'un halihazırda 1000'i aşkın üyesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olduğuna işaret ederek, "Görevimiz firmalarımıza destek olmak, özellikle orta ve küçük ölçekli firmaların daha göz önünde olmasını sağlamak. Bugün burada gerçekleşen toplantılar da bunun için önemli. SAHA İstanbul olarak faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz. Türkiye, yükselen yerlilik oranıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayan, aynı zamanda güçlü bir şekilde ihracatta büyüyen bir ülke haline geldi. Yaşadığımız coğrafya, bizim bu sektörde Milli Teknoloji Hamlesi modelinin ve vizyonunun bir olmazsa olmaz olduğu gerçeğini bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

5. Savunma Sanayii Buluşmaları kapsamında SAHA MBA (SAHA İstanbul-TÜBİTAK) Diploma Töreni ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın katıldığı Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması da yapıldı.