Gelecek Varlık'tan 390,7 milyon TL net kar

Gelecek Varlık 2022 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre Gelecek Varlık, toplam tahsilatını bir önceki seneye kıyasla yüzde 70,3 artışla 1 milyar 212 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Öz kaynaklarını 1 milyar TL'nin üzerine taşıyan şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2021 yıl sonuna göre yüzde 75,6 artışla 791,2 milyon TL'ye, net karı da yüzde 124,7 artışla 390,7 milyon TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, 2022'de finans kuruluşlarından 2,1 milyar TL anapara devralıp, bugüne kadar satın alınan kümülatif anapara büyüklüğünü 20,8 milyar TL'ye taşıdıklarını belirtti.

Salgın etkisinin bitmesi, bankaların satış ihalelerinde yaşanan artış ve yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle 2022'de sektörde kademeli olarak bir hareketlilik yaşandığını aktaran Ünlüdoğan, "Genel anlamda sektörümüzün işlem hacimlerine baktığımızda önceki yıllara göre daha verimli bir yıl geçirdiğimizi söylemek mümkün. Yakalanan bu istikrarı sürdürmek için teknolojinin yenilikçi çözümlerini de kullanarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünlüdoğan, artan risk faktörlerine rağmen Türkiye ekonomisinin dinamik ve esnek yapısıyla güçlü bir direnç gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomiden kaynaklanan negatif etkilere rağmen yıl boyunca yakaladığımız ivme dördüncü çeyrekte de devam etti. Varlık yönetimi şirketlerinin, ülkelerin ekonomik istikrarı ve bireylerin finansal özgürlüklerini kazanması açısından üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bireylere ve şirketlere borçlarını ödeme imkanı sunarken bir yandan da âtıl durumdaki kaynakları yeniden ekonomiye kazandırabiliyoruz. Hem deprem nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirecek hem de yatırımlarımızı sürdürerek ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağız."

Deprem felaketine ilişkin olarak, yitirilen tüm vatandaşların yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı dilediklerini belirten Ünlüdoğan, "Yaralıların en kısa zamanda sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz. Depremin yaralarının sarılabilmesi için bir yandan acil ihtiyaçların karşılanması bir yandan da normal hayata dönüş hazırlıklarının yapılması gerekiyor. Parçası olduğumuz Fiba Grubu ile birlikte bütün gücümüzle bu yönde çalışırken paydaşlarımıza olan sorumluluğumuz gereği, işimizi kesintiye uğratmadan en yüksek performansla sürdürmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.