Gelir adaleti uç noktalara kaydı! Türkiye’de orta sınıf hızla eriyor

Karar'dan Berfu Kargı'nın haberine göre, Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş öncülüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Murat Şeker’in katkı sunduğu Küreselden Yerele Orta Sınıf ve Gelir Dağılımı raporu, Türkiye’de orta sınıfın giderek zayıfladığını ve gelir dağılımındaki uçurumun derinleştiğini ortaya koyuyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe’nin sosyal medya hesabından paylaştığı rapor verileri, özellikle 2021 sonrası yüksek enflasyonun ve uygulanan ekonomik politikaların orta sınıf üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

Çalışmaya göre, 2021 sonrasında Türkiye’de enflasyonun hızla yükselmesiyle birlikte ortanca hanehalkının net reel geliri önemli ölçüde geriledi. Raporda, bu süreçte gelir dağılımında tepedeki küçük bir kesime büyük bir servet transferi gerçekleştiği belirtiliyor. Orta sınıfın hızla daraldığına işaret eden en çarpıcı göstergelerden biri, 2007 yılında medyan gelirin asgari ücretin 2,7 katı iken 2023’te yalnızca 1 asgari ücrete eşitlenmesi oldu. Başka bir deyişle, 2007’de orta gelir grubunda yer alan bir birey, bugünün ekonomik koşullarında asgari ücret seviyesine düşmüş durumda.

Raporda, Türkiye’de yoksul veya yoksulluk sınırında bulunan hanelerin toplamının, toplam hanelerin üçte birinden fazla olduğu vurgulanıyor. Orta sınıfın geniş bir kesiminin alt gelir grubuna kaydığı belirtilirken, bu durumun Türkiye’deki gelir adaletsizliğini daha da derinleştirdiği ifade ediliyor.

İstanbul'da orta sınıf olarak adlandırılan hanelerin %58’i, daha fazla refah kaybına uğradı

Türkiye’nin ekonomik merkezi konumundaki İstanbul’da ise tablo daha da çarpıcı. Çalışmaya göre, İstanbul’daki hanelerin %58’i orta sınıf olarak tanımlansa da, bu kesim ülke geneline kıyasla daha fazla refah kaybına uğradı. İstanbul’da ortanca hanehalkının 2007’deki 100 TL’lik alım gücünün 2023’te 35 TL’ye gerilediği belirtiliyor.

İstanbul’daki orta sınıfın gelir kaybı, asgari ücret karşısında da dramatik bir düşüş yaşadı. 2007 yılında İstanbul’daki ortanca hane geliri, asgari ücretin 4 katıyken, bu oran 2023 itibarıyla 1,4 katına indi. Bu durum, metropolde yaşayan orta sınıfın ekonomik koşullarının giderek zorlaştığını ve sosyal tabakalaşmanın daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.

Türkiye’de eğitimli kesim dahi ekonomik güvencesizlikle karşı karşıya

Raporda, Türkiye’de orta sınıfın AB-27, G-7 ve BRICS ülkelerine kıyasla çok daha fazla güç kaybettiği belirtiliyor. AB ülkelerinde eğitim düzeyinin, farklı gelir sınıfları arasındaki farkı belirleyen en önemli faktör olduğu vurgulanırken, Türkiye’de ise eğitimli kesimin dahi ekonomik güvencesizlikle karşı karşıya olduğu kaydediliyor. Türkiye’de iş gücü ödemelerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı uzun yıllar artış göstermiş olsa da, 2019 sonrası dönemde bu payın gerilemeye başladığı ifade ediliyor.

Özellikle ABD’de olduğu gibi, G-7 ülkelerinde de orta sınıfın gelirden aldığı payın zaman içinde düştüğü belirtilse de, Türkiye’deki düşüşün çok daha sert olduğu gözlemleniyor. BRICS ülkelerinde ise emek gelirlerinin alt ve orta sınıflar lehine bir değişim gösterdiği aktarılırken, Türkiye’de bunun tam tersi bir eğilim gözleniyor.

Türkiye’de reel kullanılabilir hanehalkı net medyan geliri 2017 yılında en yüksek seviyesine ulaştı

Buğra Gökçe’nin paylaştığı verilere göre, Türkiye’de reel kullanılabilir hanehalkı net medyan geliri 2010 yılında 16.304 TL iken, en yüksek seviyesine 2017 yılında 19.038 TL ile ulaştı. Ancak, 2021 sonrası “Epistemolojik Kopuş” olarak adlandırılan dönemde dramatik bir düşüş yaşayarak 2023’te 10.863 TL’ye geriledi. Bu rakam, Türkiye’de orta sınıfın alım gücünün nasıl ciddi bir kayba uğradığını gösteren en somut göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

"Orta sınıf hızla eriyor"

Raporun sonuç bölümünde, Türkiye’deki ekonomik politikaların gelir eşitsizliğini artırdığına dikkat çekiliyor. Orta sınıfın hızla eridiği, alt sınıfa düşen hanelerin sayısının arttığı ve servetin küçük bir azınlığın elinde toplandığı belirtilerek, gelir adaletini sağlamak için eğitimle kalkınmayı hedefleyen, özgürlükçü ve halkçı bir ekonomik modelin gerekliliği vurgulanıyor.