Gelir İdaresi Başkanlığı, 655 personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kariyer hedefi kamu olan binlerce adayın yakından takip ettiği Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için resmi duyurusunu yayımladı.

Buna göre, İstanbul iline atanmak üzere toplam 655 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

Alım süreci; KPSS (A) puanı esas alınarak yapılacak ön başvuru, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere çok aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru takvimi nasıl?

GİB ve ÖSYM iş birliğiyle yürütülecek sınav sürecinde başvurular üç aşamada alınacak:

Ön başvurular: 14 – 21 Ocak 2026

Nihai başvurular: 2 – 5 Şubat 2026

Geç başvuru günü: 10 Şubat 2026

Ön başvuru ve nihai başvuru aşamalarında mezun olmayan adayların başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecek.

Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM mobil uygulaması veya ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.