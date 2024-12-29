  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) görev yapmak üzere 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alınacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak
Takip Et

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, GİB, sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler.

30 devlet gelir uzman yardımcısı da istihdam edecek olan GİB, böylece toplam 850 uzman yardımcısı almış olacak.

Söz konusu sınavlara ön başvurular 14-20 Şubat 2025'te, nihai başvurular da 6-12 Mart 2025'te yapılabilecek.

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan'da, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan'da Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Yurt genelinde yağmur ve kar etkisini gösterecekMeteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Yurt genelinde yağmur ve kar etkisini gösterecekGündem
800 bin elektrikli araç sahibinin verileri sızdı: Aralarında siyasetçiler de var800 bin elektrikli araç sahibinin verileri sızdı: Aralarında siyasetçiler de varŞirket Haberleri
Restoranların bahşiş zorunluluğu vatandaşı isyan ettirdi: 'Şikayet edilebilir'Restoranların bahşiş zorunluluğu vatandaşı isyan ettirdi: 'Şikayet edilebilir'Ekonomi

 

Ekonomi
Restoranların bahşiş zorunluluğu vatandaşı isyan ettirdi: 'Şikayet edilebilir'
Restoranların bahşiş zorunluluğu vatandaşı isyan ettirdi: 'Şikayet edilebilir'
Aziz Yıldırım'ın şirketi, TSK ile anlaşmaya vardı
Aziz Yıldırım'ın şirketi, TSK ile anlaşmaya vardı
AK Partili Zeybekci'den asgari ücret mesajı: Yeterli değil
AK Partili Zeybekci'den asgari ücret mesajı: Yeterli değil
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri çiftçinin hesaplarına yatırıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri çiftçinin hesaplarına yatırıldı
Bakan Işıkhan’dan SGK borçlusu belediyeler ile ilgili açıklama: Kaynaktan tahsil edilecek
Bakan Işıkhan’dan SGK borçlusu belediyeler ile ilgili açıklama
Milli Parklar yeniden yapılandırıldı, özel bütçeli kuruluş oldu
Milli Parklar yeniden yapılandırıldı, özel bütçeli kuruluş oldu